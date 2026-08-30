לאחר שרחפן נמצא ליד מטוס אוקראיני בנמל התעופה בלייפציג, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אמר כי ברלין מכינה לכך תגובה בשיתוף פעולה עם שכנותיה באירופה והחברות בנאט"ו. "אנחנו בדרך לסיכום החקירה. יש קונצנזוס לגבי התגובה", אמר בריאיון לרשת הטלוויזיה הציבורית ARD. הוא הוסיף כי ההחלטה תתקבל בימים הקרובים בתיאום עם האיחוד האירופי והשותפות בנאט"ו. "התגובה תהיה מגרמניה, אבל היא לא תפתיע את השותפות שלנו". הרחפן נמצא בתחילת החודש סמוך למסלול המראה, והוא הכיל נַפָּץ וחומר נפץ. עם זאת ככל הנראה הנפץ היה פגום, ולכן לא אירע פיצוץ. המשטרה הסירה את הנפץ באמצעות רובוט שהופעל בשלט רחוק.