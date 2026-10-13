ועידת "האנשים של המדינה" מאורגנת על-ידי קבוצת "ידיעות אחרונות" בשיתוף נותני חסות

"לאזרח הפשוט כמוני שרוצה לבנות את ביתו, אין שום סיכוי להקים בית נורמלי בגוש דן - אבל המרחבים ליד גבולות המדינה מאפשרים לי להקים שם בית חלומי". כך אמר הבוקר (שלישי), יואל זילברמן מנכ"ל ומייסד ארגון השומר החדש, שהתארח בוועידת "האנשים של המדינה", ועידת הדגל של ynet ו"ידיעות אחרונות".

יואל זילברמן בוועידת "האנשים של המדינה" ( צילום: ליאור שרון, ירון ברנר, טל אזולאי )





בדבריו סיפר על יישום החזון של הארגון להקים 150 יישובים חדשים בישראל. לדברי זילברמן: "לפני חודש הקמנו מושב ראשון בישראל אחרי 20 שנה. יש לנו כפרי סטודנטים, גרעיני נח"ל, קריות חינוכיות ורשת בתי ספר 'אדם ואדמה'. לצד הדבר הזה, יש אפשרות אמתית לקחת את גבול מצרים, 20 קילומטרים ריקים, ולהקים על כל אורכו של הגבול הזה עשרות ישובים חדשים. לכל מקום כזה צריך לחשוב איך מחברים תעסוקה, אנרגיה מתחדשת ודברים טיפוליים. ישראל יכולה וצריכה להיות המקום שמוביל את הפתרון של מים ומזון של עולם".

זילברמן סיפר על הניסיון לרתום למהלך את החברה החרדית ואמר: "אנו באים ואומרים להם, 'תקשיבו, בואו תקימו את הישיבה שלכם במקום ירושלים, בני ברק ומודיעין בגבול ירדן. בתוך שלושה שבועות מגיעה ישיבה ראשונה שמוקמת על הגבול. מדובר בנקודה בשם 'מחנה שטח' מצפון ליריחו ועל יד הולכים להקים עיר חדשה שתיקרא 'עיר התמרים'. זאת תהיה עיר חרדית והחלום של יואל מוישה סלומון היה להקים את פתח התקווה שם איפה שהוא חוצה את הירדן, זה נקרא פתח התקווה ויש שם ישוב מאוד משמעותי".

זילברמן עם המנחה שרון כידון ( צילום: יריב כץ )

לדברי זילברמן: "הפוטנציאל זה לפחות בין 20 ל-50 אלף בני נוער חרדים שיגיעו למקומות האלו".