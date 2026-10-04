שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קשה ובינוני ביום שישי בערב, לאחר שרימון הושלך באופן לא תקין במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. כך התיר לפרסום הבוקר (ראשון) דובר צה"ל. השניים, לוחם בסדיר שנפצע קשה וקצין לוחם שנפצע בינוני, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה. צה"ל מתחקר את נסיבות האירוע.

שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קשה ובינוני ביום שישי בערב, לאחר שרימון הושלך באופן לא תקין במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. כך התיר לפרסום הבוקר (ראשון) דובר צה"ל. השניים, לוחם בסדיר שנפצע קשה וקצין לוחם שנפצע בינוני, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה. צה"ל מתחקר את נסיבות האירוע.

שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קשה ובינוני ביום שישי בערב, לאחר שרימון הושלך באופן לא תקין במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. כך התיר לפרסום הבוקר (ראשון) דובר צה"ל. השניים, לוחם בסדיר שנפצע קשה וקצין לוחם שנפצע בינוני, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה. צה"ל מתחקר את נסיבות האירוע.