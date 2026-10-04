שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קשה ובינוני ביום שישי בערב, לאחר שרימון הושלך באופן לא תקין במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. כך התיר לפרסום הבוקר (ראשון) דובר צה"ל. השניים, לוחם בסדיר שנפצע קשה וקצין לוחם שנפצע בינוני, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה. צה"ל מתחקר את נסיבות האירוע.
התקרית התרחשה סמוך לשעה 20:30 בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. כוח מגדוד גפן, שבו משרתים צוערי בה"ד 1 ופועל בגזרה במסגרת אוגדה 91, היה במהלך פעילות מבצעית כשאחד הלוחמים השליך רימון באופן לא תקין. כתוצאה מהפיצוץ נפצע הלוחם שהשליך את הרימון, וכן לוחם נוסף שהיה עמו. אחד מהם נפצע באורח קשה והשני באורח בינוני. הם קיבלו טיפול ראשוני בשטח ופונו בהמשך לבית החולים רמב"ם.
האירוע נמצא בתחקור. בין היתר נבדקת הטכניקה שבה השתמש הלוחם בעת השלכת הרימון, וכן האפשרות שהרימון פגע בעצם כלשהו לאחר שנזרק - באופן שגרם לפגיעה בחיילים.
בתקרית נפרדת שאירעה אף היא ביום שישי בדרום לבנון, נפצעו שמונה חיילי צה"ל באורח קל בתאונת דרכים מבצעית בין שני רכבים. החיילים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. גם נסיבות האירוע הזה מתוחקרות.