הפרקליטות הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד אחמד מנסור, בן 23 מכאוכב אבו אל היג'א שבגליל התחתון, בחשד שתכנן לבצע פיגוע דקירה נגד איש כוחות הביטחון. החשוד נעצר על ידי לוחמי מג"ב ביום שישי האחרון, ונחקר בשב"כ ובימ"ר צפון. לפי האישום, תכנן מנסור לרצוח לוחם מג"ב במילואים, תושב כפרו שהכיר, ולגנוב את נשקו. לשם כך עקב אחר הלוחם וביצע לפחות עשר תצפיות כדי ללמוד את שגרת יומו, אך בסוף החליט לא לבצע את הפיגוע כי לא מצא דרך להימלט מהמקום. לפי אישום נוסף, מנסור תכנן לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל בתחנת אוטובוס בצומת מנוף, על רקע הזדהותו עם דאעש.