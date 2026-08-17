השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב כי הוא "נענה לקריאתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ להעברת סמכויות האכיפה ביהודה ושומרון מצה"ל למשטרה". הוא הוסיף כי "על מנת לקדם את מימוש ההצעה, אני דורש להעביר את האחריות על מג"ב איו"ש מצה"ל למשטרה, בהתאם להסכם הקואליציוני שעד כה הופר. בנוסף, יש להעביר את הסמכות למעצרים מינהליים והגבלות מינהליות משר הביטחון וצה"ל לידי השר לביטחון לאומי והמשטרה. עד היום לא השתמשו בסמכויות הללו נגד האנרכיסטים ונגד גורמים מתנועות אנטי ציוניות, הגיע הזמן להפעיל את הכלים הללו נגד אויבי המדינה. עם ביצוע הצעדים הללו תוכל משטרת ישראל לקבל באופן מעשי את האחריות על הסמכויות ביו"ש".