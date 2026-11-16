יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' שיגר מכתב לח"כ מתן כהנא ממפלגת ישר!, המועמד ליו"ר הכנסת, שבו כתב כי הציונות הדתית ומפלגות נוספות יתמכו במינוי אם כהנא יתחייב לא למנות את אחמד טיבי לאחד מסגניו. מינויו של טיבי ושל ח"כ ווליד טאהא מרע"מ אושר בוועדה המסדרת. סמוטריץ' כתב כי "המחנה הלאומי יתמוך במועמדותך בשני תנאים: 1. כהונתך בכפוף להקמת ממשלה ואם תידרש - תאפשר מינוי יו"ר כנסת מוסכם. 2. להתחייב שלא למנות סגנים שרשימותיהם לא מגדירות את חמאס כארגון טרור". הוא הוסיף כי "לאחר שיחות עם ראש הממשלה נתניהו, גם הליכוד יצטרף".