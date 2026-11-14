דלאל מלחם בת-59, מנהלת בית הספר אלרחמה בג'דיידה מכר, נהרגה הערב (שבת) בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בצומת עכו מזרח בכביש 85. בתה בת ה-29 ששהתה ברכב נפצעה באורח בינוני.
הדיווח על התאונה התקבל במוקד מד"א בשעה 15:47. חובשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בזירה בשתי הנשים ופינו אותן למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מצבה של דלאל הוגדר אנוש ומותה נקבע בבית החולים. המשטרה פתחה בחקירת תאונת הדרכים הקטלנית, ובוחני התאונות של מרחב "אשר" הגיעו לזירה לצד שוטרי התחנה ואספו ראיות וממצאים.
פרמדיק מד"א אברהם קיסוס והחובשת במד"א רעות משעלי סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו תאונת דרכים קשה מאוד. שני הרכבים התנגשו ובאחד מהם היו לכודות שתי נשים. אחת מהן הייתה במצב אנוש, כשהיא ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה. פצועה נוספת פונתה במצב בינוני".
במרכז הרפואי לגליל עדכנו כי לחדר המיון הובאו על ידי צוותי מד"א האם ובתה. האם הובאה לחדר ההלם במצב אנוש ותוך כדי פעולות החייאה. "למרבה הצער ולמרות מאמצי החייאה מתקדמים וממושכים של הצוות הרפואי, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה", נמסר. לגבי הבת נכתב כי היא "עוברת סדרת בדיקות וטיפולים. היא יציבה ובהכרה מלאה, ומצבה מוגדר בינוני".
לפי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד) מתחילת שנת 2026 נהרגו 391 בני אדם בתאונות דרכים בכבישי הארץ.