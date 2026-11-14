הדיווח על התאונה התקבל במוקד מד"א בשעה 15:47. חובשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בזירה בשתי הנשים ופינו אותן למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מצבה של דלאל הוגדר אנוש ומותה נקבע בבית החולים. המשטרה פתחה בחקירת תאונת הדרכים הקטלנית, ובוחני התאונות של מרחב "אשר" הגיעו לזירה לצד שוטרי התחנה ואספו ראיות וממצאים.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד מד"א בשעה 15:47. חובשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בזירה בשתי הנשים ופינו אותן למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מצבה של דלאל הוגדר אנוש ומותה נקבע בבית החולים. המשטרה פתחה בחקירת תאונת הדרכים הקטלנית, ובוחני התאונות של מרחב "אשר" הגיעו לזירה לצד שוטרי התחנה ואספו ראיות וממצאים.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד מד"א בשעה 15:47. חובשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בזירה בשתי הנשים ופינו אותן למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מצבה של דלאל הוגדר אנוש ומותה נקבע בבית החולים. המשטרה פתחה בחקירת תאונת הדרכים הקטלנית, ובוחני התאונות של מרחב "אשר" הגיעו לזירה לצד שוטרי התחנה ואספו ראיות וממצאים.