עמי יוגב, ישראלי בן 46 ממודיעין, נעדר מאז יום ראשון בהר האולימפוס ביוון. יוגב שוחח עם אמו, שוש דבי, ביום ראשון בצהריים, ומאז אבד עמו הקשר. לדבריה, הטלפון שלו אינו זמין, והיא לא יודעת מה עלה בגורלו. "הקשר עם עמי אבד ביום ראשון. בשעה 12 זו הייתה פעם אחרונה שהוא ענה", סיפרה בשיחה עם ynet. "בשעה 16:00 שלחתי לו הודעה. הוא ראה את ההודעה וכבר לא ענה ומאז יש רק וי אחד. הטלפון לא זמין". ל-ynet נודע כי חברת רחפנים טרמיים שאותרה על ידי שגרירות ישראל ביוון התנדבה לסייע בחיפושים, גם בשעות הלילה - ותוציא רחפנים לאזורים הרלוונטיים.

הנעדר עמי יוגב

האם תיארה כי הבן המריא ביום שלישי מישראל לאתונה בהחלטה של רגע ושוחח איתה במהלך כל הימים. "הוא דיבר איתי מאז שהוא נחת באתונה. הוא עשה חבילה לטלפון ויצר איתי קשר כל יום. ביום ראשון הוא הודיע לי שהוא מתכוון לטפס לאולימפוס. הוא דיבר איתי בזמן הטיפוס, ושלח לי תמונות. הוא גם דיבר עם חבר שלו ושלח לו תמונות. אחרי שהוא שלח את התמונה שהוא בדרך לפסגה הוא הפסיק לענות ומאז לא יצר קשר עד היום", אמרה.

"אני לא ישנה כבר יומיים", הוסיפה דבי בדאגה. "אני לא מפסיקה לבכות. אני מפחדת. אני רק רוצה לדעת שהוא בסדר, ושהכול בסדר. אני לא צריכה כלום. רק שיגידו לי שהוא חי והכל טוב. אם הוא לא ירצה לחזור, שרק ישמור על עצמו. אין לי אפשרות לנסוע לשם כמו שאמרו לי במשרד החוץ. אני בת 65 אני לא יכולה לנסוע לשם לחיפושים".

יוגב יצא מהארץ ללא ביטוח, ולאמו אין אפשרות לממן את החיפושים אחריו: "עדכנו את משרד החוץ ואת המשטרה. ממשרד החוץ אמרה לי לי אתמול לפנות לחברת מגנוס ואולי הם יעזרו לי, אבל הם יכולים לעזור תמורת 8,500 דולר לשלושה ימים. אין לי את הסכומים האלה. משרד החוץ אמרו שהם העבירו את כל הנתונים לרשויות והמשטרה ביון מחפשת אותו. פתחנו גם תלונת נעדר במשטרה והם קיבלו את כל האינפורמציה והם אמרו שהם מעבירים לאינטרפול. אנחנו דואגים לו כולם ומקווים למצוא אותו בריא ושלם".