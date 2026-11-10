מפלגת הליכוד מסרה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יביא מחר (יום רביעי) לאישור הממשלה את מינויו של השר גדעון סער לתפקיד שר הפנים - אחרי שנה ללא שר בתפקיד. אלא שעל אף שמדובר בתפקיד מרכזי ובכיר, סער בפועל ימלא אותו בחצי משרה, שכן הוא מכהן גם כשר החוץ. בכל מקרה מדובר במינוי זמני, ככל שתוקם ממשלה חדשה.

מפלגת הליכוד מסרה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יביא מחר (יום רביעי) לאישור הממשלה את מינויו של השר גדעון סער לתפקיד שר הפנים - אחרי שנה ללא שר בתפקיד. אלא שעל אף שמדובר בתפקיד מרכזי ובכיר, סער בפועל ימלא אותו בחצי משרה, שכן הוא מכהן גם כשר החוץ. בכל מקרה מדובר במינוי זמני, ככל שתוקם ממשלה חדשה.

מפלגת הליכוד מסרה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יביא מחר (יום רביעי) לאישור הממשלה את מינויו של השר גדעון סער לתפקיד שר הפנים - אחרי שנה ללא שר בתפקיד. אלא שעל אף שמדובר בתפקיד מרכזי ובכיר, סער בפועל ימלא אותו בחצי משרה, שכן הוא מכהן גם כשר החוץ. בכל מקרה מדובר במינוי זמני, ככל שתוקם ממשלה חדשה.

מאחר שמדובר בממשלת מעבר, המינוי של סער לא טעון את אישור הכנסת. לפי הליכוד, ראש הממשלה הציע את המינוי לחבר הכנסת אופיר כץ - שוויתר כדי לרכז את מהלכי מחנה נתניהו בכנסת בתקופה זו.

מאחר שמדובר בממשלת מעבר, המינוי של סער לא טעון את אישור הכנסת. לפי הליכוד, ראש הממשלה הציע את המינוי לחבר הכנסת אופיר כץ - שוויתר כדי לרכז את מהלכי מחנה נתניהו בכנסת בתקופה זו.

מאחר שמדובר בממשלת מעבר, המינוי של סער לא טעון את אישור הכנסת. לפי הליכוד, ראש הממשלה הציע את המינוי לחבר הכנסת אופיר כץ - שוויתר כדי לרכז את מהלכי מחנה נתניהו בכנסת בתקופה זו.