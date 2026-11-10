מפלגת הליכוד מסרה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יביא מחר (יום רביעי) לאישור הממשלה את מינויו של השר גדעון סער לתפקיד שר הפנים - אחרי שנה ללא שר בתפקיד. אלא שעל אף שמדובר בתפקיד מרכזי ובכיר, סער בפועל ימלא אותו בחצי משרה, שכן הוא מכהן גם כשר החוץ. בכל מקרה מדובר במינוי זמני, ככל שתוקם ממשלה חדשה.
מאחר שמדובר בממשלת מעבר, המינוי של סער לא טעון את אישור הכנסת. לפי הליכוד, ראש הממשלה הציע את המינוי לחבר הכנסת אופיר כץ - שוויתר כדי לרכז את מהלכי מחנה נתניהו בכנסת בתקופה זו.
משה ארבל התפטר מתפקיד שר הפנים ביולי 2025 בצל משבר הפטור מגיוס, ואת תפקידו מילא שר המשפטים יריב לוין לחודשים ספורים - אך הכיסא לא היה מאויש זה שנה. רק בחודש שעבר ראש העיר מודיעין-מכבים-רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, התייחס בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" לבחירות, ואמר כי "קודם כל, הדבר המרכזי והחשוב - להעביר תקציבים שעומדים. משרד הפנים לא מתפקד, לא קיים כבר. אין שר הרבה זמן, משרד לא מתפקד".
בחודש אוגוסט המדינה הודיעה לבג"ץ כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון למנות שר פנים עוד במהלך תקופת הבחירות. ההודעה נמסרה בעקבות עתירה של התנועה לאיכות השלטון, ולאחר שבית המשפט העליון הורה למדינה לפרט את הקשיים הנובעים מהיעדר שר פנים קבוע ואת הדרך שבה היא מתכוונת להתמודד עמם.
במהלך התקופה הארוכה שבה התפקיד לא אויש, הממשלה העבירה עשרות מסמכויותיו של שר הפנים לראש הממשלה. הקשיים נבעו בין היתר גם מכך ששר הפנים אחראי לתחומים הנוגעים לבחירות לכנסת, בהם פנקס הבוחרים והצבעת חיילים, בנוסף לתחומים כמו הגירה ואזרחות, כניסה לישראל, מינויים בכירים, שלטון מקומי, ארנונה, תכנון ובנייה וחינוך. ועדת הבחירות המרכזית אף הצביעה אז על סבירות לכך שיהיה צורך בהפעלת סמכויות של שר הפנים במהלך מערכת הבחירות.