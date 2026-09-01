ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני וכבאות העיר פרסמו דוח המסכם 25 שנות מעקב אחר נזקי מתקפת 11 בספטמבר בקרב אנשי כוחות הביטחון, שהשתתפו במאמצי החילוץ והפינוי בגראונד זירו. לפי הדוח, 10,562 כבאים, פרמדיקים ועובדים נוספים אובחנו בלפחות מחלה גופנית אחת הקשורה לחשיפה באתר, 4,496 אובחנו במצב נפשי הקשור לאסון ו-4,257 הוכרו כחולי סרטן. שיעור ההישרדות חמש שנים לאחר אבחון סרטן עומד על 86% בקרב משתתפי התוכנית, לעומת 63% בקרב תושבי מדינת ניו יורק שאובחנו באותם סוגי סרטן ולא נחשפו לאתר. ממדאני אמר כי "ניו יורק חבה חוב שאי אפשר להשיב במלואו לאנשי ההצלה".