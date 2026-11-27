יו"ר ישר גדי איזנקוט התייחס למגעים להקמת ממשלת אחדות והאשים את הליכוד ב"מריחת זמן". לדבריו, מבין החלופות "הליכוד שם את החלופה הגרועה ביותר על השולחן - אותה הממשלה, אותם השותפים, בלי שינוי, בלי חוק גיוס. אני לא מתכוון לשתף פעולה עם הצגה שכזו". הוא הוסיף כי "הגענו לנקודת הכרעה: האם פני הליכוד למו"מ רציני ושותפות הכוללת גם פשרות, או המשך מראית עין ואסטרטגיית מריחת זמן. הרוטציה היא רק קצה הקרחון של סרבנות עיקשת בנושאים שהם בליבת חיינו. נותרו שמונה ימים ואין בכוונתי למצמץ: אקים ממשלה חדשה, ואפעל להרחיב אותה".