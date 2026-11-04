מפקד ימ"ר חוף, ניצב-משנה יוני חג'ג', סיפק במהלך ריאיון לפודקאסט התבטאויות חריגות וחסרות תקדים עבור קצין משטרה בכיר. "אתם כמה רמות מעל חארות", אמר למראיינת עו"ד רותם טובול ביחס לסנגורים. "אתם שקרנים, אתם תמכרו את אמא שלכם. לכל אחד מגיע הייצוג הכי טוב בעולם, אבל אתם תשבשו חקירה, תשקרו, תרמו, תגנבו, תעשו מה שצריך בשביל הלקוח שלכם".

מפקד ימ"ר חוף, ניצב-משנה יוני חג'ג', סיפק במהלך ריאיון לפודקאסט התבטאויות חריגות וחסרות תקדים עבור קצין משטרה בכיר. "אתם כמה רמות מעל חארות", אמר למראיינת עו"ד רותם טובול ביחס לסנגורים. "אתם שקרנים, אתם תמכרו את אמא שלכם. לכל אחד מגיע הייצוג הכי טוב בעולם, אבל אתם תשבשו חקירה, תשקרו, תרמו, תגנבו, תעשו מה שצריך בשביל הלקוח שלכם".

מפקד ימ"ר חוף, ניצב-משנה יוני חג'ג', סיפק במהלך ריאיון לפודקאסט התבטאויות חריגות וחסרות תקדים עבור קצין משטרה בכיר. "אתם כמה רמות מעל חארות", אמר למראיינת עו"ד רותם טובול ביחס לסנגורים. "אתם שקרנים, אתם תמכרו את אמא שלכם. לכל אחד מגיע הייצוג הכי טוב בעולם, אבל אתם תשבשו חקירה, תשקרו, תרמו, תגנבו, תעשו מה שצריך בשביל הלקוח שלכם".

חג'ג' אף טען במהלך הריאיון כי הוא היה "מקפל לארבע 30% עד 50%" מעורכי הדין, "צובע בכחול וזורק לים". עוד האשים את הפרקליטות כי היא כובלת לו את הידיים בטיפול בסנגורים ועיתונאים.

חג'ג' אף טען במהלך הריאיון כי הוא היה "מקפל לארבע 30% עד 50%" מעורכי הדין, "צובע בכחול וזורק לים". עוד האשים את הפרקליטות כי היא כובלת לו את הידיים בטיפול בסנגורים ועיתונאים.

חג'ג' אף טען במהלך הריאיון כי הוא היה "מקפל לארבע 30% עד 50%" מעורכי הדין, "צובע בכחול וזורק לים". עוד האשים את הפרקליטות כי היא כובלת לו את הידיים בטיפול בסנגורים ועיתונאים.