מפקד ימ"ר חוף, ניצב-משנה יוני חג'ג', סיפק במהלך ריאיון לפודקאסט התבטאויות חריגות וחסרות תקדים עבור קצין משטרה בכיר. "אתם כמה רמות מעל חארות", אמר למראיינת עו"ד רותם טובול ביחס לסנגורים. "אתם שקרנים, אתם תמכרו את אמא שלכם. לכל אחד מגיע הייצוג הכי טוב בעולם, אבל אתם תשבשו חקירה, תשקרו, תרמו, תגנבו, תעשו מה שצריך בשביל הלקוח שלכם".
חג'ג' אף טען במהלך הריאיון כי הוא היה "מקפל לארבע 30% עד 50%" מעורכי הדין, "צובע בכחול וזורק לים". עוד האשים את הפרקליטות כי היא כובלת לו את הידיים בטיפול בסנגורים ועיתונאים.
"נחשפתי לסנגורים שמוקלטים בטלפון של הלקוח שלהם, שנותנים לו גרסה ושולחים אותו לשבש חקירה", טען חג'ג'. הוא הוסיף מסר לעורכי דין חדשים: "בסוף יהיה מישהו שיקבל עצבים ויגיד 'זה הקו ולא מעניין אותי כל מי שעובר אותו', עיתונאי, סנגור כל אחד מהתחומים שמשתדלים לא לגעת בזה כי זה יותר מורכב".
בעקבות הדברים, לשכת עורכי הדין פנתה למפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי בדרישה לנקוט צעדים משמעתיים מידיים נגד חג'ג', ואף בחינה של ההיבטים החוקיים של דבריו. "הוא התבטא באופן חמור, בוטה ואלים כלפי ציבור הסנגורים הפליליים והפרקליטות", נטען בהודעת לשכת עורכי הדין, שזעמה על כך שחג'ג' ייחס לסנגורים כביכול "שיבוש חקירות כחלק מעבודתם".
בראש הפנייה עמדו ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד עמית בכר, ומ"מ ראש הלשכה ועו"ד תמי אולמן, שטענו כי מדובר ב"הסתה פרועה והתרת דם המופנית כלפי ציבור שלם המגן על שלטון החוק וזכויות אדם".
בלשכת עורכי הדין הזהירו כי "התבטאויות מסוג זה, הנשמעות מפיו של קצין משטרה בכיר, חמורות פי כמה בתקופה שבה אנו רואים גידול מדאיג באלימות כלפי עורכי דין".