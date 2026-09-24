בפנייה לבג"ץ מותחת היועמ"שית ביקורת קשה על ההליך בכנסת וכותבת בין היתר: "בישורת האחרונה ובסוף הדיונים בחוק השידורים, הוצגה לפתע הצעתו של שר התקשורת, שלא היה לה כל זכר בהצעת החוק הממשלתית, ומבלי שהוצגה תשתית ביסודה, לשנות באופן מיידי את הגדרת 'בעל רישיון זעיר', כך שזו תחול על כל מי שהכנסתו היא עד שני מיליארד שקלים. כתוצאה משינוי הרף, כל בעלי הרישיון לפי חוק הרשות השנייה ייחשבו כבעלי 'רישיון זעיר'. משמעות הדברים היא, שיחול שינוי מיידי ויסודי באסדרה החלה על בעלי הרישיון, כך שהם לא יחויבו עוד לשדר חדשות בכלל, ואם הם יבחרו לעשות כן, הם לא יהיו חייבים לעשות זאת באמצעות חברת חדשות".