היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה אמש (חמישי) לבג"ץ בבקשה להוציא צו ביניים קבוע נגד חוק התקשורת שיזם השר שלמה קרעי והתקבל בכנסת ביולי השנה. על פי היועמ"שית הצו נדרש כדי "לעצור את הפגיעה הקשה בשוק התקשורת החופשית שתיגרם על ידי החוק". עוד נטען כי החוק התקבל בכנסת בהליך משובש והחוק עצמו "כולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים".
החוק שאותו יזם שר התקשורת קובע הפחתה משמעותית ברגולציה ומאפשר הקמת ערוצי חדשות חדשים ללא פיקוח ממשלתי. כמו כן החוק מבטל את ההפרדה בין בעלי ערוצי הטלוויזיה לבין חברות החדשות. יומיים לאחר שהחוק התקבל הוציא בג"ץ צו ארעי שהקפיא את כניסת החוק לתוקף וכעת מבקשת היועמ"שית מבית המשפט להוציא צו ביניים קבוע.
בפנייה לבג"ץ מותחת היועמ"שית ביקורת קשה על ההליך בכנסת וכותבת בין היתר: "בישורת האחרונה ובסוף הדיונים בחוק השידורים, הוצגה לפתע הצעתו של שר התקשורת, שלא היה לה כל זכר בהצעת החוק הממשלתית, ומבלי שהוצגה תשתית ביסודה, לשנות באופן מיידי את הגדרת 'בעל רישיון זעיר', כך שזו תחול על כל מי שהכנסתו היא עד שני מיליארד שקלים. כתוצאה משינוי הרף, כל בעלי הרישיון לפי חוק הרשות השנייה ייחשבו כבעלי 'רישיון זעיר'. משמעות הדברים היא, שיחול שינוי מיידי ויסודי באסדרה החלה על בעלי הרישיון, כך שהם לא יחויבו עוד לשדר חדשות בכלל, ואם הם יבחרו לעשות כן, הם לא יהיו חייבים לעשות זאת באמצעות חברת חדשות".
על פי היועמ"שית: "משמעות הדברים היא ביטול ההסדר המרכזי והמקיף שנועד להבטיח את עצמאותם העיתונאית ומהימנותם של שידורי החדשות בישראל. הדבר יביא בין היתר, לביטול מיידי של האסדרה החלה על שתיים ממהדורות החדשות הוותיקות ביותר בישראל הפועלות בשני הערוצים המסחריים הגדולים ביותר, מבלי לקבוע הסדר חלופי ייעודי שיבטיח את אותן התכליות, בטווח המיידי ואילך".
פורסם לראשונה: 23:33, 24.09.26