אזרח ישראלי בן 30 נעצר היום (ראשון) בנמל בלימסול שבקפריסין, אחרי שמחסנית מלאה בכדורים נמצאה בכבודה שלו במהלך בידוק ביטחוני. החשוד, שתואר בתקשורת בקפריסין כ"חייל ישראלי" וככל הנראה משרת במילואים, תכנן לעזוב את המדינה בשיט תענוגות.
הבוקר הובא החשוד בפני בית המשפט המחוזי בלימסול, שהאריך את מעצרו בשלושה ימים. באתר החדשות המוכר בקפריסין "סיגמה לייב", דווח שהישראלי הגיע לנמל עם אשתו וכאמור המחסנית הטעונה התגלתה במהלך חיפוש בתיקו, דבר שהוביל להתערבות הרשויות ולמעצרו.
לפי האתר, החשוד הועבר למטה המשטרה בלימסול, בעוד החקירה נמשכת - במטרה לברר את הנסיבות שבהן הגיעה המחסנית לידיו.
לא מדובר באירוע נדיר. ישראלים נעצרים מדי פעם בחו"ל עם תחמושת שנותרה בתיקם מהשירות הצבאי. משרד החוץ מפציר בישראלים לבדוק את התיקים ולנער אותם היטב לפני יציאה מהארץ, אך יש כאלו שעדיין נעצרים. הבעיה העיקרית היא שהתחמושת לא תמיד מתגלה בבדיקות הביטחוניות בנתב"ג, והישראלים נעצרים בנמלי תעופה במדינות זרות.
במשרד החוץ טרם הגיבו לתקרית.