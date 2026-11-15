לא מדובר באירוע נדיר. ישראלים נעצרים מדי פעם בחו"ל עם תחמושת שנותרה בתיקם מהשירות הצבאי. משרד החוץ מפציר בישראלים לבדוק את התיקים ולנער אותם היטב לפני יציאה מהארץ, אך יש כאלו שעדיין נעצרים. הבעיה העיקרית היא שהתחמושת לא תמיד מתגלה בבדיקות הביטחוניות בנתב"ג, והישראלים נעצרים בנמלי תעופה במדינות זרות.