אולם נציגי משרד המשפטים הישראלי אמרו כי הסיכוי שישראל תסגיר את קידר לארצות הברית נמוך, בין היתר בשל גילו בעת ביצוע חלק מהעבירות, העובדה שהיה בישראל בזמן ביצוע המעשים וההליך הפלילי שהתנהל נגדו בישראל. לפי אולסון, אנשי משרד המשפטים הישראלי הסבירו כי הם מפרשים את הוראת ה-Prior Prosecution (תביעה קודמת) באמנת ההסגרה בין ישראל לארה״ב כמחסום להסגרתו של קידר, משום שהוא כבר נשפט בישראל בגין התנהלות דומה לזו שבבסיס האישומים האמריקניים.

במילים אחרות, לפי התיאור האמריקני, ישראל לא אמרה רק שהיא אינה מבצעת את בקשת המעצר - אלא הציגה את ההליך הפלילי הישראלי כגורם מרכזי שעלול למנוע את ההסגרה.