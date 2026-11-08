צואת יונים, אשפה ברחבי הבסיס והמון עכברים שמסתובבים חופשי. זו מנת חלקם היומיומית של חיילי מפקדת חטיבת גבעתי בשדה תימן, שמעידים על מצב תברואתי קשה בעקבות השתלטות מכרסמים ועופות על הבסיס. "נשארנו כאן ללא פיקוח", סיפרה חיילת במפקדה, אחרי שבסיסי החטיבה פוצלו והיא וחבריה נותרו בבסיס האם בשדה תימן. החיילת הוסיפה: "הכול פה הפוך. זבל בכל הבסיס, מגורים לא ראויים, המון צואה של יונים. לכלום אין פתרון, יש פה הזנחה מטורפת". אזהרת תיעודים קשים לצפייה.

התנאים הקשים בבסיס שדה תימן





מכת העכברים החמורה בבסיס נצפתה לראשונה במשרדי המשרתים לפני כשמונה חודשים. "הם כרסמו לנו את הדפים והמסמכים, הכבלים של החשמל, אכלו מהאוכל שלנו", ציינה החיילת. "הרס"ר נתן לנו מלכודת אחת מקרטון לפני בערך חודש, מאז כלום. 'אין לו מה לעשות מעבר'".

לפני יותר מחודש העכברים הגיעו גם לחדרי השינה של המשרתים. "זה הגיע למצב שהם מתרבים בלי הפסקה", סיפרו במפקדה. "נולדו גורים שהגיעו לחדרי שינה. הם מחריבים לנו את הציוד, מכרסמים את המדים והמזרנים, את הכריות והסדינים וקופצים עלינו מהארונות. הכול פשוט מלא בשתן וצואה של עכברים. אנחנו הולכות לישון בחשש שעכבר ינשוך אותנו".

התנאים בבסיס שדה תימן

לטענת החיילים, הצפת טענות לדרג הפיקודי מותירה אותם ללא כל פתרון - ולכן הם נאלצים לטפל במפגעים בעצמם. "המפקדים מפנים אותנו לרס"ר. אומרים לנו שזה יטופל, בפועל לא קורה כלום", ציינו במפקדה. "אחרי שהבנו שאנחנו לא מקבלים שום מענה, כי פשוט אין לנו למי לפנות - החלטנו לקנות בעצמנו מלכודות לעכברים. אנחנו מוציאים על זה מהכסף שלנו ולא מקבלות שום סיוע. פנינו שוב ושוב לרס"ר, אמרנו לו על הבעיות, הוא מכיר את הסיטואציה, אבל בפועל באמת לא קורה שום דבר ואין לנו שום מענה אמיתי".

אף על פי שהמשרתים דיווחו על מכת המכרסמים לכלל הגורמים הרלוונטיים - הבעיה כאמור עדיין לא נפתרה. "כל יום אנחנו תופסות עכבר, זה עבר כל גבול", סיפרו. "אנחנו חיילות שבאות לשרת ולעשות את התפקיד שלנו על הצד הטוב ביותר, ואנחנו לא אמורות לשרת בתנאים כאלה. למה אני צריכה להוציא כסף מהכיס הפרטי שלי כדי לטפל בכל הדברים האלה? זה חריג, לא אמור להתנהל ככה. אנחנו מרגישים שפשוט מזניחים אותנו וזה לא אמור להיות ככה. אין אף אחד שלוקח אחריות על המקום הזה בצורה משמעותית. זו הפקרה שלנו והזנחה של המקום".

לצד זאת, החיילים משתפים כי במהלך סופי השבוע חדר האוכל והפודטראק אינם פעילים - ולכן הם נדרשים לדאוג לעצמם למזון. "מצטיידים מהבית מראש, קונים בעצמנו, זה מה שיש", אמרו. "מביאים מהבית או שמוציאים כסף כדי שיהיה לנו מה לאכול בסופ״ש. זה עלה בעבר לשיח, עשו עם זה משהו לתקופה, וזה חזר להיות באותו המצב. כשהטבחים רוצים הם פותחים, כשלא רוצים לא פותחים. מסתדרים בעצמו או מאנשים אחרים".