מזג האוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות, שירדו קלות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. לצד זאת, בבקעת כנרות ובקעת הירדן והערבה צפוי להיות עומס חום קיצוני, ובדרום הגולן ומדרונותיו, עמקי הצפון, הגליל התחתון, מישור החוף, חוף ים המלח וצפון הנגב - צפוי עומס חום כבד. בלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 20-30, תל אביב 23-32, חיפה 23-31, צפת 20-30, קצרין 20-36, טבריה 22-35, נצרת 22-33, עפולה 21-35, בית שאן 24-38, לוד 22-33, אשדוד 23-32, עין גדי 27-36, באר שבע 20-34, מצפה רמון 22-33, אילת 28-39.