דובר צה"ל מסר כי הכוחות חיסלו השבוע את מחבל הנוחבה איסמעיל איברהים דרוויש קנדיל - שפשט לישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בהריגתו של

דובר צה"ל מסר כי הכוחות חיסלו השבוע את מחבל הנוחבה איסמעיל איברהים דרוויש קנדיל - שפשט לישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בהריגתו של

על פי הודעת צה"ל קנדיל חוסל ביום שני השבוע בתקיפה בחאן יונס שבדרום הרצועה. בעת האחרונה עסק המחבל בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום היכולות הצבאיות של חמאס. מצה"ל נמסר עוד כי "הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

על פי הודעת צה"ל קנדיל חוסל ביום שני השבוע בתקיפה בחאן יונס שבדרום הרצועה. בעת האחרונה עסק המחבל בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום היכולות הצבאיות של חמאס. מצה"ל נמסר עוד כי "הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

על פי הודעת צה"ל קנדיל חוסל ביום שני השבוע בתקיפה בחאן יונס שבדרום הרצועה. בעת האחרונה עסק המחבל בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום היכולות הצבאיות של חמאס. מצה"ל נמסר עוד כי "הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

אל"מ שטיינברג, שהיה בן 42 בנופלו ותושב קיבוץ שומריה, יצא מביתו עם פרוץ מתקפת הפתע של חמאס כדי לחבור ללוחמיו בדרום. בדרכו, הוא נתקל באומץ לב לבדו בחוליית מחבלים סמוך למעבר כרם שלום, באזור צומת מעון, ונהרג במהלך חילופי האש איתם.

אל"מ שטיינברג, שהיה בן 42 בנופלו ותושב קיבוץ שומריה, יצא מביתו עם פרוץ מתקפת הפתע של חמאס כדי לחבור ללוחמיו בדרום. בדרכו, הוא נתקל באומץ לב לבדו בחוליית מחבלים סמוך למעבר כרם שלום, באזור צומת מעון, ונהרג במהלך חילופי האש איתם.

אל"מ שטיינברג, שהיה בן 42 בנופלו ותושב קיבוץ שומריה, יצא מביתו עם פרוץ מתקפת הפתע של חמאס כדי לחבור ללוחמיו בדרום. בדרכו, הוא נתקל באומץ לב לבדו בחוליית מחבלים סמוך למעבר כרם שלום, באזור צומת מעון, ונהרג במהלך חילופי האש איתם.