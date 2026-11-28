איראן השתמשה בשירותי הלוויין "סטארלינק" של חברת SpaceX בראשות אילון מאסק, לצורך תקיפות נגד ארה"ב. כך דווח ב"וושינגטון פוסט". לפי הדיווח, בשבוע הראשון של מרץ, שבו החלה המערכה בין ארה"ב וישראל לאיראן, מאסק זעם לגלות על שני שימושים בלתי מורשים בשירות האינטרנט הלווייני שלו. איראן, כך הסיק צוותו, ניצלה את "סטארלינק" למערכה הצבאית נגד ארה"ב. כך אמרו שני גורמים המעורים בדיונים הפנימיים בחברה. במקביל, מאסק גילה גם כי צבא ארה"ב הפעיל כטב"מים מתאבדים על גבי הגרסה הצבאית של "סטארלינק", הנקראת "סטארשילד" – אך עושה זאת תוך שימוש בחבילה זולה יותר שאמורה לשמש לפעילות קרקעית בלבד, כך לדברי אחד הגורמים.