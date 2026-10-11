58 בני אדם טבעו למוות בעונת הרחצה 2026, מחודש אפריל ועד אתמול (שבת). כך עולה מנתוני מד"א, שהעניקו טיפול ל-287 בני אדם שנמשו מהמים בחופים, בבריכות ובמאגרי מים. בעונת הרחצה אשתקד טבעו למוות 57 בני אדם.
לפי מד"א, 261 מהמטופלים טבעו - ירידה של 9% במספר הטובעים הכללי בהשוואה ל-2025. עוד עולה מהנתונים כי 26 בני אדם נמשו מהמים כשהם ללא רוח חיים, ואילו 32 אחרים פונו לבית החולים ומותם נקבע רק בהמשך. כמעט 24% מכלל הטובעים (75 מקרים) היו פעוטות או ילדים עד גיל 10, וכ-20% מהטובעים (52 מקרים) היו ילדים ובני נוער עד גיל 19.
143 ממקרי הטביעה התרחשו בים התיכון, 11 בים המלח, 5 בים האדום (ים סוף) ו-4 בכינרת. בבריכות פרטיות התרחשו 36 ממקרי הטביעה, מספר זהה לזה של הבריכות הציבוריות. 14 בני אדם טבעו בבריכות באתרי נופש ואדם אחד טבע בבריכת נוי באולם אירועים. 11 בני אדם נוספים טבעו במאגרי מים - נהר הירדן, נחלים והסחנה.
מנכ"ל מד"א אלי בין אמר כי "מאחורי כל מספר כזה עומדים אדם ומשפחה שחייהם השתנו ברגע. טביעה עלולה להתרחש במהירות ובשקט ולכן אסור להקל ראש בסכנות שבמים. במהלך עונת הרחצה האחרונה הפעלנו במספר מקרים את רכבי השטח המיוחדים שלנו, כמו סירת הים להענקת טיפול נמרץ בכינרת או סירות מד"א שבכוננות באילת. גם בימים אלו אנשים ממשיכים להגיע לחופי הרחצה ולהיכנס לים, וחשוב לזכור לעשות זאת רק בחופים מוכרזים ובשעות פעילות שירותי ההצלה - ולהשגיח על ילדים בקרבת מים".