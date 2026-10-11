לפי מד"א, 261 מהמטופלים טבעו - ירידה של 9% במספר הטובעים הכללי בהשוואה ל-2025. עוד עולה מהנתונים כי 26 בני אדם נמשו מהמים כשהם ללא רוח חיים, ואילו 32 אחרים פונו לבית החולים ומותם נקבע רק בהמשך. כמעט 24% מכלל הטובעים (75 מקרים) היו פעוטות או ילדים עד גיל 10, וכ-20% מהטובעים (52 מקרים) היו ילדים ובני נוער עד גיל 19.

לפי מד"א, 261 מהמטופלים טבעו - ירידה של 9% במספר הטובעים הכללי בהשוואה ל-2025. עוד עולה מהנתונים כי 26 בני אדם נמשו מהמים כשהם ללא רוח חיים, ואילו 32 אחרים פונו לבית החולים ומותם נקבע רק בהמשך. כמעט 24% מכלל הטובעים (75 מקרים) היו פעוטות או ילדים עד גיל 10, וכ-20% מהטובעים (52 מקרים) היו ילדים ובני נוער עד גיל 19.

לפי מד"א, 261 מהמטופלים טבעו - ירידה של 9% במספר הטובעים הכללי בהשוואה ל-2025. עוד עולה מהנתונים כי 26 בני אדם נמשו מהמים כשהם ללא רוח חיים, ואילו 32 אחרים פונו לבית החולים ומותם נקבע רק בהמשך. כמעט 24% מכלל הטובעים (75 מקרים) היו פעוטות או ילדים עד גיל 10, וכ-20% מהטובעים (52 מקרים) היו ילדים ובני נוער עד גיל 19.