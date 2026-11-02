ראש הממשלה הבא, בין אם בנימין נתניהו או גדי איזנקוט, ייאלץ להתמודד עם הקטסטרופה המדינית שישראל נמצאת בה. למרבה הצער השיח הפוליטי בתקופת הבחירות כמעט שלא התייחס לסוגייה הקריטית הזו, והשיחה הישראלית נוטה להתעלם או להדחיק את ההפיכה המהירה של ישראל למדינה מוקצה, ולאט לאט גם מנודה. קיים חשש אמיתי להרחבת הסנקציות נגד ישראל באירופה וזליגה שלהן לארה"ב אחרי בחירות האמצע, וביתר שאת אחרי הבחירות לנשיאות ב-2028.

מנסור עבאס ( צילום: אביהו שפירא )

המלחמה הארוכה בעזה, האמירות חסרות האחריות (והמוסר) של שרים בממשלה שמצוטטים בהרחבה עד היום בעולם, וחוסר הטיפול המתמשך של הממשלה היוצאת בטרור יהודי בשטחים, הובילו את ישראל לשפל חסר תקדים בעולם; שפל שמהווה סכנה קיומית לביטחונה של ישראל, לכלכלתה, ובטווח הארוך יותר גם חלילה לקיומה ממש. אין ישראלים רבים שיתנדבו לחיות בסופר-ספרטה שמציע נתניהו, ובכל אופן – ספרטה החיה על חרבה בלבד, בלי בריתות בינלאומיות ויחסים דיפלומטיים, עלולה לגלות בוקר בהיר אחד שלא נותרו לה אפילו חרבות להילחם כי היא מבודדת ומנודה.

במצב העגום הנוכחי, ולאור תוצאות הבחירות, הצעד החכם ביותר שנתניהו ואיזנקוט יכולים לנקוט בו הוא להציע למנסור עבאס להיכנס לקואליציה. כן, גם אם תוקם ממשלת אחדות שבה אין צורך בקולות של רע"ם כדי להשלים 61. שיתוף מפלגה ערבית פרגמטית בקואליציה הבאה יאותת לעולם על התחלה חדשה, עשוי להעניק לממשלה הנכנסת אשראי מדיני ראשוני ולהרחיק את האפשרות של הטלת סנקציות.

למה דווקא רע"ם?

צריך את רע"ם משום שבניגוד לרשימה המשותפת, רע"ם בהובלת מנסור עבאס קיבלה החלטה מודעת להניח את הסוגייה המדינית הישראלית-פלשתינית במקום משני, ולהתמקד בשיפור מצב החברה הערבית ברמה האזרחית, הכלכלית והביטחונית. עבאס הוכיח את עצמו כשותף נאמן בממשלת השינוי של בנט ולפיד, גם תוך כדי מבצעים צבאיים והסלמה ביטחונית – מבצע "שובר גלים" ביהודה ושומרון, ומבצע "עלות השחר" בעזה בשלהי הממשלה. הושטת היד שלו במערכת הבחירות הנוכחית העמיקה עוד יותר עם ההחלטה להפריד את מוסדות המפלגה מהתנועה האסלאמית וצירוף איש המרכז יואב סגלוביץ' לרשימה. בהנחה שיסכים לארבעת התנאים שאיזנקוט הציב לשיתוף פעולה, כולל הכרה בחמאס כארגון טרור שיש לחסלו, אין כל סיבה שלא לנסות להקים איתו קואליציה.

צילום: חדשות 13

המותג נתניהו הפך רעיל לחלוטין בבירות רבות בעולם, ומעבר לכך בציבורים רחבים באירופה ובארה"ב, ואפילו ממשלת אחדות מתונה בשיתוף גוש איזנקוט לא תהיה קלה לבליעה עבורם כל עוד נתניהו עומד בראשה, גם אם רק למשך חלק מהקדנציה. חוסר האמון בו הוא עמוק ומובן. צירוף של רע"ם לממשלת אחדות יכול להמתיק את הגלולה עבור מנהיגים בעולם, לאותת על שינוי כיוון של הממשלה הבאה מקיצוניות וגזענות למתינות, ולהוות במקביל פריצת דרך אמיתית ביחסי יהודים וערבים בישראל. צעד כזה יוכל להצליח רק אם הממשלה הבאה אכן תביא איתה רוח חדשה של מתינות, טיפול שורש בטרור היהודי ופרגמטיות מדינית, לא כאמצעי מיתוג מחדש או הלבנה באמצעות רע"ם.

תרחיש נאיבי ולא מציאותי לאור ההסתה הרעילה של נתניהו נגד הציבור הערבי ועבאס? ייתכן. אבל ההפכפכות של נתניהו ביחס לציבור הערבי מלמדת אותנו שהאיש אינסטרומנטלי לחלוטין – אחרי שהזהיר מנהירתם לקלפיות ב-2015, לקראת בחירות 2021 ניסה לשכנע את בנט וסמוטריץ' לקדם הקמת ממשלה עם עבאס, ואף הסביר בראיון טלוויזיוני כמה הוא משתוקק לשר ערבי בממשלה ולא לבן גביר. באותו ראיון פנה לערבים הישראלים ואמר: "תכנסו אתם לשלטון, תהיו פעם אחת בפנים!". לא פחות. ציטוט מדויק. צודק נתניהו, שייכנסו.