כתב אישום הוגש נגד שלוש נשים - בגין מעורבות באירוע אלימות בכפר יונה. חשודה נוספת, קצינת שב"ס, נחקרה באזהרה ושוחררה והחקירה בעניינה עדיין מתנהלת. מחקירת משטרת מחוז מרכז עולה כי בעקבות ריב על מקום חנייה התפתח ויכוח בין קצינת השב"ס לבעל הרכב, לאחר הוויכוח היא יצרה קשר עם אחותה ושתי נשים נוספות - ואלו הגיעו למקום, תקפו את הגבר באמצעות אלות וגרמו לו חבלות. תיעוד רגעי התקיפה הקשה:
הגבר שהותקף נפגע בראשו ונזקק לטיפול רפואי. כמו כן במהלך התקיפה נגרם נזק לרכב. לאחר שאותרו, נעצרו ארבע הנשים והובאו לחקירה בתחנת המשטרה.
בתום חקירתן, קצינת השב"ס שוחררה בתנאים מגבילים, לרבות מעצר בית, ואילו שלוש החשודות הנוספות הובאו לדיון בבית המשפט ומעצרן הוארך. בסיום החקירה ובהתאם לממצאיה הוגש כתב אישום על ידי יחידת תביעות מרכז כנגד שלוש חשודות בגין עבירות פציעה, חבלה במזיד ברכב, תקיפה סתם והפרת הוראה חוקית.
מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה גילויי אלימות ובריונות מכל סוג ותמשיך לפעול בנחישות נגד מי שבוחרים לפתור מחלוקות באלימות, עד למיצוי הדין עמם".
משירות בתי הסוהר נמסר: "שירות בתי הסוהר רואה בחומרה כל התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם החוק ועם ערכי הארגון, ואינו מתפשר על הנורמות המצופות ממשרתיו, בתפקיד ומחוצה לו. במקביל לחקירה המתנהלת במשטרה, עניינה של הקצינה נבחן במישור המשמעתי בשירות בתי הסוהר, ובהתאם לממצאים יינקטו הצעדים הנדרשים".