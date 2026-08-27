כתב אישום הוגש נגד שלוש נשים - בגין מעורבות באירוע אלימות בכפר יונה. חשודה נוספת, קצינת שב"ס, נחקרה באזהרה ושוחררה והחקירה בעניינה עדיין מתנהלת. מחקירת משטרת מחוז מרכז עולה כי בעקבות ריב על מקום חנייה התפתח ויכוח בין קצינת השב"ס לבעל הרכב, לאחר הוויכוח היא יצרה קשר עם אחותה ושתי נשים נוספות - ואלו הגיעו למקום, תקפו את הגבר באמצעות אלות וגרמו לו חבלות. תיעוד רגעי התקיפה הקשה: