כשברקע מתנהל משא ומתן אינטנסיבי בין גורמים בגוש השינוי למפלגות החרדיות, חברי הכנסת החדשים והוותיקים נכנסו היום (שלישי) בזה אחר זה למשכן הכנסת. תוך זמן קצר הם יושבעו אמונים לכנסת למדינת ישראל ולחוקיה, ויהפכו לחברי כנסת לעיני המצלמות בשידור חי. ואולם, גם ביום הזה, מה שפחות גלוי לעין הוא מה קורה בחדרי החדרים במגעים להקמת ממשלה חדשה.

מרים פרץ מלווה את בנה הח"כ להשבעה





חברי הכנסת המכהנים, ואלה שיושבעו תכף, נכנסו למשכן דרך החניון, שהפך למתחם "אוסקר" חגיגי: כל אחד מ-120 החברים עבר ב"שטיח כחול" כשברקע דגלי ישראל, ומוזמן לשאת דברים לעמדת תקשורת. לאחר מכן מתחיל שלב "טופס הטיולים", הכולל קבלת תעודת חבר/ת כנסת, מדליה, והפניה לחדר שיהפוך ללשכתו לכהונה הקרובה. "יום מרגש", אומרים כמעט כולם. חלק מעדיפים מהשלב הזה להמשיך הלאה באלגנטיות, בעוד שאחרים פנו לענות לשאלות הכתבים.

איך מתמודדים עם מאבק גדל על חוק פטור מגיוס, רגע לפני כניסה לקואליציה שמתכננת לעשות מעשה דומה? הנה התשובות.

הח"כ המיועדת ענבר גיטי הרוש נצמדת למסרים מהקמפיין: "כמנכ"לית 'אחריי' למדתי להכיר את כל חלקי החברה הישראלית. כשכתבנו את מתווה השירות של 'ישר!' הבנו שצריך איזון בין ערכים, בין הביטחון ללומדי התורה, ככה כתבנו אותו וככה נעשה".

גלריה "מתפללת לאחדות ורעות". מרים פרץ ( צילום: שלו שלום )

ח"כ שירה שפירא ( צילום: שלו שלום )

יו"ר ישר איזנקוט ( צילום: שלו שלום )

בן גביר, אילה ו-4 מהילדים ( צילום: שלו שלום )

ח"כ אלעזר שטרן (ביחד), ראש אכ"א לשעבר, היה מהקולות הבולטים שקראו לגייס חרדים ונכח בדיונים רבים בוועדת חוץ וביטחון. הוא אמר על המו"מ עם החרדים: "לא זנחנו שום עקרון ושם ערך, אנחנו מחוייבים לערך של שירות לכל והקלה על המשרתים ומשפחותיהם", על הויכוחים הקיימים בתוך הגוש אמר כי "אם כל המפלגות יגלו את האחריות הדרושה תקום פה ממשלה שתחזיק הרבה זמן ותעשה טוב לכל אזרחי ישראל".

ח"כ נעמה לזימי (הדמוקרטים) אמרה בנוגע למו"מ עם יהדות התורה כי "נעשה מה שצריך בכל קונסטלציה כדי להחליף את הממשלה הקטארית", אך ציינה כי "חשבנו שעדיף לשבת עם רע"מ. זו לא העמדה של שותפינו לגוש". שותפה למפלגת הדמוקרטים, ח"כ גלעד קריב, אמר גם הוא כי "אנחנו מעדיפים את רע"מ בקואליציה אבל מבינים שזו לא עמדת השותפים בגוש. המטרה היא להשביע ממשלה כמה שיותר מהר על בסיס גוש השינוי".

במקביל, ח"כ וליד אלהואשלה מרע"מ הביע תקווה כי הממשלה תפעל יחד עם מפלגתו "כדי לעשות טוב למען כל החברה הערבית". ח"כ מתן כהנא (ישר!), המועמד מטעם גוש השינוי לתפקיד יו"ר הכנסת, נופף לשלום והבטיח: "נדבר אחרי שניבחר". בהמשך התפנה גם לדבר לתקשורת.

ח"כ טלי גוטליב (עוצמה יהודית), סיפקה מנגד הצהרה קודרת. "זה לא יום חג. לא הבאתי את ההורים שלי, זה יום עצוב שבו 19 תומכי טרור נכנסים לכנסת. לא באתי לחגוג, באתי להילחם", אמרה. גם שרת התחבורה מירי רגב תקפה: "אין להם מנדט לשבת עם תומכי טרור, מנהיג הגוש הגדול צריך לעמוד בראשות הממשלה".

"יש רגעי כאב, אבל זה ים של שמחה"

לא רק אמירות ותכנונים להמשך היו על "השטיח הכחול", אלא גם הרבה התרגשות. ח"כ צביקה מור (הציונות הדתית), אביו של שורד השבי איתן מור, סיפר כי "סבי וסבתי שעלו לארץ עם מספר על היד היו מתרגשים לראות את הנכד שלהם מושבע לכנסת. אנו קוראים לממשלת אחדות", על קריאת איזנקוט לציונות הדתית אמר: "אמר שישבו וידונו בכל האופציות".

בני משפחות נרגשים נכנסו גם הם: ח"כ מירב כהן (ביחד) נכנסה יחד עם אביה ואמה, שאחזו בשתי ידיה, אביה אמר ששמח שהיא מגשימה חלום ועושה טוב.

איזנקוט ורעייתו חנה ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg )

יוחלף בקרוב? יו"ר הכנסת ה-25, אמיר אוחנה ( צילום: אלכס קולומויסקי )

כלת פרס ישראל מרים שפרץ, ששכלה שניים מבניה, אוריאל ואלירז פרץ, ליוותה את בנה אליסף שיושבע היום לכנסת. היא אמרה: "באתי מהר הרצל. למשפחות שכולות יש רגעי כאב וימים של שמחה. זה ים של שמחה. אני מברכת את אליסף שכמו שבהר הרצל יש עולה מאוקראינה, מרוקאי, אשכנזי וספרדי, גם כאן הוא ידע לפעול עם חבריו למען כל אזרחי מדינת ישראל.

"התפללתי שהיום הזה שהוא יום חג, יהיה יום של יחד. זה לא רק לבוא ושהבן שלי יהיה חבר כנסת. זאת גאווה ואני באה כאן כאימא גאה אחרי 480 יום מילואים, הוא מגיע לכאן לשרת באופן שונה את עם ישראל. יש שירות שם ויש את השירות פה, והשירות הזה הוא מלא חרדה. האם הוא ימשיך את הרעות הזאת שהוא בא איתה 480 יום במילואים? וזה לא משנה אם אתה שמאל או ימין או דתי או שאינך דתי, האם האחדות הזאת והאהבה הזאת, אני לזה אני מתפללת ברגע הזה".

עם הח"כ המיועד שרון שרעבי מישראל ביתנו, הגיע אחיו שורד השבי אלי שרעבי. שירה שפירא, אימו של ענר שפירא שנפל בקרב עיקש מול מחבלים שצרו על מיגונית המוות ב-7 באוקטובר נכנסה מלווה בהוריה, בעלה ובתה, וכשהיא אוחזת בתמונה של ענר - אחרי שפקדה את קבר בנה - ואמרה: "ענר לימד אותנו לראות בשוני ביננו עוצמה שמחברת פאזל, אין חרמות, צריך לעבוד ביחד".