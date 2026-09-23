נשיא אוסטריה , אלכסנדר ואן דר בלן, מתח במהלך ביקורו בניו יורק ביקורת קשה על ישראל והאשים אותה בביצוע פשעי מלחמה. שר החוץ גדעון סער הגיב על כך בחריפות - ועורר ביקורת דווקא מצד גורמים מדיניים בירושלים שהביעו אי נחת מרמת החריפות של תגובת סער.

גלריה מתקפה על ישראל בניו יורק. אלכסנדר ון דר בלן ( צילום: reuters/Leonhard Foeger )

המשבר בין ישראל לאוסטריה פרץ לאחר שוואן דר בלן קיים מסיבת עיתונאים משותפת בשולי עצרת האו"ם עם הקנצלר כריסטיאן סטוקר ושרת החוץ בֵּיאָטֶה מיינל-ריזינגר. במהלך מסיבת העיתונאים אמר ואן דר בלן כי "ההתנחלויות הבלתי חוקיות בשטחים בגדה המערבית הואצו, ומדובר באלימות נגד האוכלוסייה הפלסטינית שם". נשיא אוסטריה המשיך ואמר כי מדובר באירועים ה"נופלים תחת הגדרה של פשעי מלחמה".

הוא הוסיף כי ממשלת ראש הממשלה בנימין נתניהו נעה ב"שטח מסוכן" שלא ישתלם לה בטווח הארוך, אך הדגיש כי אין באמור כדי לפקפק בזכות הקיום של ישראל, וכי אין להטיל אחריות על כלל אזרחי המדינה בשל מדיניות ממשלתם.

שר החוץ סער הגיב בחריפות רבה וכתב ברשת X כי על נשיא אוסטריה "להתבייש". הוא הזכיר את עברה של אוסטריה - מדינה הכרוכה בפשעים החמורים ביותר נגד האנושות והעם היהודי - וטען כי הנשיא האוסטרי מעז להטיח האשמת שווא נגד המדינה היהודית, בעודה נלחמת בציר ג'יהאדיסטי השואף לחסלה. בהמשך תגובתו תיאר את דברי הנשיא כ"שטויות נתעבות", אך הבהיר גם הוא כי אין להטיל אחריות על אזרחי אוסטריה בשל דברי נשיאם.

בעוד שהתגובה הרשמית של ישראל התמקדה בהתקפה על ואן דר בלן, גורמים מדיניים בכירים בירושלים הביעו אי-נוחות מרמת החריפות של סער כלפי נשיא מדינה ידידותית. לדברי הגורמים: "הגענו לשלב שאנחנו נוזפים בנשיא אוסטריה - מהמדינות הידידותיות ביותר שלנו באירופה. אי אפשר להשתלח כך בנשיא של מדינה ידידותית. יש דרך להשמיע ביקורת".

ההסתייגות של הקנצלר

בכיר ישראלי שמעורה ביחסי ישראל–אירופה הרחיב בנושא, ותיאר ירידה מתמשכת במעמדה של אוסטריה כבעלת ברית קולנית בעד ישראל. לדבריו, עד לפני כשנתיים נמנתה אוסטריה עם חמש המדינות הידידותיות ביותר לישראל באיחוד האירופי, ואילו כיום, בעקבות שינויים בממשלה, התמיכה נותרה בעינה אך פחות בולטת וקולנית. לדבריו, הנשיא האוסטרי פועל באופן עצמאי יחסית לממשלתו, ומכאן חלק מהחיכוך.

הבכיר הפנה ביקורת גם כלפי הדיפלומטיה הישראלית עצמה, וטען כי בשנים האחרונות ישראל פועלת, לדבריו בהצלחה רבה מדי, להרחיק לא רק יריבים אלא גם ידידים - מתוך תפיסה שניתן להסתדר לבד גם במחיר בידוד. הוא הזהיר כי מגמה זו מקרבת את ישראל לנקודה שבה עלולות להתחיל סנקציות ומהלכים דיפלומטיים חמורים נגדה, מצב שישראל מעוניינת להימנע ממנו.

משבר עם אוסטריה. שר החוץ גדעון סער ( צילום: רפי בן חקון )

נשיא הקהילה היהודית באוסטריה, אוסקר דויטש, הגיב אף הוא, בטון מאוזן יותר משל סער. לדבריו, ואן דר בלן הוא ידיד אמיתי של ישראל והקהילה היהודית, ודווקא בשל כך חמורים דבריו: הנשיא דיבר על "פשעי מלחמה" והטיל את האחריות על צד אחד בלבד, מבלי להזכיר את האיום הקיומי מצד ארגוני הטרור הפלסטיניים, איראן וזרועותיה, את המתקפות על ישראלים, ואת השאיפה המוצהרת להשמיד את היהודים. לדבריו, דיפלומטיה אמיתית מחייבת ראייה כוללת של הסכסוך, בעוד שהצגת האשמות חד-צדדיות כעובדות מעניקה לגיטימציה למי שכבר "ידעו" מראש מי אשם.

דויטש ציין כי מאז 7 באוקטובר 2023 חווה אוסטריה גל של אירועים אנטישמיים: מתוך 1,532 אירועים שתיעד גוף הדיווח האוסטרי לאנטישמיות (AMeldestelle) ב-2025, יותר משלושה רבעים היו בעלי זיקה לישראל — התופעה השכיחה ביותר של אנטישמיות במדינה כיום.