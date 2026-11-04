הדמוקרטית ג'ינה הינוחוסה ניצחה בבחירות למושלת המדינה והדיחה את המושל הרפובליקני גרג אבוט, שהודה בהפסדו לאחר שלוש כהונות בתפקיד. בכך הסתיימו 32 שנות שלטון רפובליקני בטקסס, אחד המעוזים השמרניים החשובים בארה"ב, שבו ניצח הנשיא דונלד טראמפ בפער של כמעט 14 נקודות בבחירות לנשיאות ב-2024. הינוחוסה, חברת בית המחוקקים המקומי, תהיה האישה הראשונה ממוצא לטיני בתפקיד. מדובר במכה נוספת לרפובליקנים במדינה, לאחר שהדמוקרט ג’יימס טלריקו ניצח גם במרוץ לסנאט והעביר לידי מפלגתו מושב שהיה בשליטת הרפובליקנים במשך עשרות שנים.