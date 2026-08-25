הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום סיור גזרה ברצועת עזה, עם מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, מפקד אוגדת עזה תת-אלוף לירון בטיטו, ומפקדי החטיבות והגדודים בגזרה. כך מסר דובר צה"ל. הרמטכ"ל אמר בסיור כי "המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר נמשך - כל מי שלקח חלק בטבח יחיה בנרדפות עד שיחוסל. זו משימה בעדיפות גבוהה, שאליה הפיקוד וצה"ל כולו מחויבים". הוא הוסיף: "צה״ל ערוך ודרוך בכל הגזרות, אנחנו לא נאפשר לאויבינו בגבולות בדגש על עזה ולבנון להתעצם מחדש, נמשיך ונפעל להחלישם באופן התקפי ושיטתי.בעזה אנחנו לא מוותרים על יעד העל - פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו".