בצל העימות בין המפכ"ל דני לוי לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, קצין בכיר ביחידת הגדעונים כתב לפקודיו בקבוצה פנימית כי "לא נפתח שום מרד. תנו לנו לעשות את מה שאנחנו יודעים הכי טוב בשקט". ב-ynet פורסם כי הכספים שהעברתם נעצרה נועדו לשיפור התשתיות ותנאי השירות של היחידה. הקצין כתב לפקודיו בקבוצה: "חברים, עושים סדר - כל הבלגן התקשורתי והסכסוכים בין הדוברות לשר בן גביר ממש לא מעניינים אותנו, ובטח שלא פתחנו שום 'מרד'". הוא הוסיף: "נכון שהתנאים שלנו לא אידיאליים ויש קשיים, אבל הוציאו דברים מהקשרם. בטח לא נאמר שהשר לא מוזמן אלינו יותר - זה פייק".