צפי לפקקים אדירים במרכז הארץ בשעות הכי עמוסות בכבישים: פלג ה"רצ"פניקים", תת-קבוצה רדיקלית ולוחמנית בתוך "הפלג הירושלמי" החרדי-ליטאי, הודיע כי בכוונתו להפגין היום (חמישי) בשעה 16:00 באזור מחלף גהה בכביש 4 בין פתח תקווה לבני ברק במחאה על מעצר עריק מצה"ל.

מחאת חרדים באזור מחלף גהה בחודש שעבר ( צילום: יובל חן )

העריק, יוסף חיים דודו, נעצר ביום שני בנתב"ג כשהביא למקום את בני משפחתו בדרכם לחו"ל. הוא הוסגר על-ידי המשטרה למשטרה הצבאית, ונלקח למעצר בתל השומר. בבסיס הוא נשפט ל-20 ימי מאסר בכלא הצבאי. ארגון "עם קדוש", שמזוהה עם קבוצת החרדים הקיצונים ופועל נגד גיוס בני ישיבות לצה"ל, עדכן כי מדובר ב"מעצר שערורייתי ופתאומי".

עוד אמרו בארגון: "העצור הוא בוגר ישיבת אור לציון בירושלים ותלמיד בכולל האברכים של הגאון הרב רחמים דרעי שליט"א בשכונת יד אליהו בתל אביב. מיד לאחר המעצר, פנו בני המשפחה לארגון שהעמיד לעצור ייצוג משפטי. אנו מביעים זעם רבע על המעצר הנפשע, ומזכירים כי זהו לא המעצר הראשון המתרחש בתחומי קריית שדה התעופה, גם לא במעבר הגבולות".

במקביל, ארגון "חיי עולם" שפועל מטעם מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס לסיוע עצורי עולם התורה, נרתם גם הוא לסייע לאברך. הארגון מלווה אותו ואת משפחתו מרגע המעצר, ופועל להגשת בקשה לקצר את תקופת מאסרו ולהביא לשחרורו בהקדם.