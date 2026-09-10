23 שנה אחרי הפיגוע שבו נרצח בעלה שולי, קיבלה אתמול (רביעי) ח"כ לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית) את הידיעה על חיסולו של חבר בחוליית המחבלים. פרח חאמד (43), מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס וחבר בחוליית סילוואד, חוסל בתקיפה אווירית של צה"ל במערב העיר עזה. סון הר-מלך כתבה: "יידע כל מחבל שרצח יהודים: גם אם ישוחרר, גם אם יברח וגם אם יחלפו שנים רבות, ידו הארוכה של עם ישראל תשיג אותו".
הפיגוע אירע ב-29 באוגוסט 2003 כשבני הזוג הר-מלך נסעו ברכבם בכביש אלון, סמוך לכפר אל-מועייר, צפונית-מזרחית לרמאללה. חמישה מחבלים פתחה באש לעבר המכונית. שולי, שנהג ברכב, נפגע מהירי ומותו נקבע בזירה. ח"כ סון הר-מלך, שהייתה אז בהיריון בחודש השביעי, נפצעה קשה אך חולצה. כמה שעות לאחר מכן היא ילדה את בתם המשותפת שרה יהב. ב-2006 ח"כ סון הר-מלך נישאה בשנית ליהודה סון.
חמשת חברי החוליה שרצחה את שולי נידונו למאסרי עולם ממושכים, בין היתר בשל חלקם בפיגועים נוספים. לפי גדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, חאמד היה חבר בעבר בחוליה שהייתה מעורבת בתשעה פיגועים, ובהמשך השתלב בדרגים הבכירים של ארגון הטרור.
ב-2011 חאמד שוחרר מהכלא הישראלי במסגרת העסקה להשבתו של גלעד שליט. לאחר שחרורו הוא גורש לרצועת עזה, ושם המשיך בפעילות במסגרת חמאס. גדודי עז א-דין אל-קסאם הודיעו אתמול כי חאמד, ששימש לדבריהם חבר במועצה הצבאית של הזרוע בגדה המערבית, חוסל כאמור במערב העיר עזה.
ח"כ סון הר-מלך כתבה בעקבות החיסול: "עוד סגירת מעגל! פרח חאמד, מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס ומחברי חוליית סילוואד שרצחה את האיש שלי שולי הר-מלך הי"ד, ב”ה חוסל ברצועת עזה. שחרורו ושחרור יתר הרוצחים הם ההוכחה לצורך הקיומי בחוק עונש מוות למחבלים אותו זכינו להעביר לפני כחצי שנה. תודה ללוחמי צה"ל ולכוחות הביטחון שסגרו מעגל חשוב וכואב. יהי זכרם של שולי ושל כל נרצחי סילוואד ברוך".
במקביל, צה"ל ושב"כ הודיעו על השמדת שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. בהודעה משותפת של ארגוני הביטחון נמסר: "ארגון הטרור חמאס אחסן בתוך המחסנים כלי נשק, מטענים, טילי נ"ט וציוד לחימה נוסף. צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לגריעת היכולות הצבאיות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו".