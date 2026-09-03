ילדה בת שבע נפצעה הערב (חמישי) באורח אנוש בכפר קרע לאחר שנפגעה מטרקטור, והובאה למרפאה מקומית בעיר. היא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נקבע מותה.

ילדה בת שבע נפצעה הערב (חמישי) באורח אנוש בכפר קרע לאחר שנפגעה מטרקטור, והובאה למרפאה מקומית בעיר. היא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נקבע מותה.

ילדה בת שבע נפצעה הערב (חמישי) באורח אנוש בכפר קרע לאחר שנפגעה מטרקטור, והובאה למרפאה מקומית בעיר. היא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נקבע מותה.

חובש ביחידת האופנועים של מד"א רוואיד ערבאסי ופראמדיק מד"א חאלד מורעי סיפרו: "כשהגענו הילדה שכבה במרפאה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים, כשמצבה אנוש".

חובש ביחידת האופנועים של מד"א רוואיד ערבאסי ופראמדיק מד"א חאלד מורעי סיפרו: "כשהגענו הילדה שכבה במרפאה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים, כשמצבה אנוש".

חובש ביחידת האופנועים של מד"א רוואיד ערבאסי ופראמדיק מד"א חאלד מורעי סיפרו: "כשהגענו הילדה שכבה במרפאה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים, כשמצבה אנוש".