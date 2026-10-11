אישה בשנות ה-60 לחייה המתניידת על כיסא גלגלים נספתה בשריפה שפרצה בבית במועצה המקומית מסעדה שבצפון רמת הגולן. צוותי כבאות והצלה פעלו כדי לחלצה, צוותי מד"א ביצעו בה פעולות החייאה עד שנאלצו לקבוע את מותה.

אישה בשנות ה-60 לחייה המתניידת על כיסא גלגלים נספתה בשריפה שפרצה בבית במועצה המקומית מסעדה שבצפון רמת הגולן. צוותי כבאות והצלה פעלו כדי לחלצה, צוותי מד"א ביצעו בה פעולות החייאה עד שנאלצו לקבוע את מותה.

אישה בשנות ה-60 לחייה המתניידת על כיסא גלגלים נספתה בשריפה שפרצה בבית במועצה המקומית מסעדה שבצפון רמת הגולן. צוותי כבאות והצלה פעלו כדי לחלצה, צוותי מד"א ביצעו בה פעולות החייאה עד שנאלצו לקבוע את מותה.