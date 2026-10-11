אישה בשנות ה-60 לחייה המתניידת על כיסא גלגלים נספתה בשריפה שפרצה בבית במועצה המקומית מסעדה שבצפון רמת הגולן. צוותי כבאות והצלה פעלו כדי לחלצה, צוותי מד"א ביצעו בה פעולות החייאה עד שנאלצו לקבוע את מותה.
מכבאות והצלה נמסר כי "לוחמי אש ממרחב גליל-גולן פועלים בשריפת מבנה שפרצה במועצה המקומית מסעדה בצפון הגולן". בהודעה נכתב: "לוחמי האש החלו בסריקות לאיתור לכודים, במהלך פעולות הסריקה איתרו לוחמי האש אישה מחוסרת הכרה. הצוותים חילצו אותה אל מחוץ למבנה והעבירו אותה לידי גורמי הרפואה".
הדיווח הראשוני התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן בשעה 10:03 על שריפה בבית במסעדה. מצבה של האישה שחולצה הוגדר תחילה אנוש וצוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה, אך לאחר זמן קצר נקבע כאמור מותה במקום.