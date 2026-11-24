גבר כבן 38 נפצע הערב (שלישי) קשה, לאחר שהותקף על ידי חזיר בר בחיפה. צוות מד"א פינה את הגבר לבית החולים בני ציון בעיר כשהוא סובל מחבלות בגפיים. התקיפה התרחשה ברחוב החשמונאים בשכונת הדר עליון בחיפה.
הגבר שנפצע סיפר כי היה בדרכו לביתו ברחוב החשמונאים, כשחזיר הבר הפתיע אותו, הגיע מאחד הרחובות הסמוכים ותקף אותו. לדבריו, הפציעה התרחשה כשניסה להימלט מחזיר הבר.
הדיווח על האירוע התקבל במוקד מד"א במרחב כרמל בשעה 18:58. מנהל תחנת חיפה, הפראמדיק חנן זוהר, סיפר: "כשהגענו למקום הבחנו בגבר כשהוא בהכרה מלאה וסובל מחבלות קשות בגפיים לאחר שלדבריו הותקף על ידי חזיר בר, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב".
מבית החולים בני ציון נמסר כי הפצוע הועבר עם הגעתו לטיפול בחדר ההלם.