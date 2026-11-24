גבר כבן 38 נפצע הערב (שלישי) קשה, לאחר שהותקף על ידי חזיר בר בחיפה. צוות מד"א פינה את הגבר לבית החולים בני ציון בעיר כשהוא סובל מחבלות בגפיים. התקיפה התרחשה ברחוב החשמונאים בשכונת הדר עליון בחיפה.

גבר כבן 38 נפצע הערב (שלישי) קשה, לאחר שהותקף על ידי חזיר בר בחיפה. צוות מד"א פינה את הגבר לבית החולים בני ציון בעיר כשהוא סובל מחבלות בגפיים. התקיפה התרחשה ברחוב החשמונאים בשכונת הדר עליון בחיפה.

גבר כבן 38 נפצע הערב (שלישי) קשה, לאחר שהותקף על ידי חזיר בר בחיפה. צוות מד"א פינה את הגבר לבית החולים בני ציון בעיר כשהוא סובל מחבלות בגפיים. התקיפה התרחשה ברחוב החשמונאים בשכונת הדר עליון בחיפה.

הגבר שנפצע סיפר כי היה בדרכו לביתו ברחוב החשמונאים, כשחזיר הבר הפתיע אותו, הגיע מאחד הרחובות הסמוכים ותקף אותו. לדבריו, הפציעה התרחשה כשניסה להימלט מחזיר הבר.

הגבר שנפצע סיפר כי היה בדרכו לביתו ברחוב החשמונאים, כשחזיר הבר הפתיע אותו, הגיע מאחד הרחובות הסמוכים ותקף אותו. לדבריו, הפציעה התרחשה כשניסה להימלט מחזיר הבר.

הגבר שנפצע סיפר כי היה בדרכו לביתו ברחוב החשמונאים, כשחזיר הבר הפתיע אותו, הגיע מאחד הרחובות הסמוכים ותקף אותו. לדבריו, הפציעה התרחשה כשניסה להימלט מחזיר הבר.