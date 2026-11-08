ממשלת הלייבור בבריטניה מקדמת הצהרה משותפת של כ-50 מדינות בנושא המצב ההומניטרי ברצועת עזה, הכוללת שורת דרישות מממשלת ישראל. בין הדרישות, הסרת מגבלות על הכנסת סיוע הומניטרי, הרחבת פעילותם של ארגוני סיוע בינלאומיים ומתן גישה לעיתונאים ולמשלחות דיפלומטיות לרצועה. ההצהרה צפויה להתפרסם בהמשך ליוזמה הבריטית "Gaza: Call to Action" שהושקה בספטמבר בתמיכת אוסטרליה, דנמרק, מצרים, ירדן, כווית, קטר וערב הסעודית. ההצהרה החדשה צפויה לכלול גרסה מקוצרת של היוזמה המקורית, תוך חזרה על שלוש התחייבויות של המדינות החתומות ושמונה דרישות המופנות לישראל.