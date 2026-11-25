תארו לעצמכם שבעלת השליטה בחברה, מציעה לכם לקנות מניות ולהיכנס כשותפים. החברה רווחית, צבר ההזמנות שלה בשיא, ואז מתברר שבעלת השליטה עצמה חייבת לחברה מיליארדי שקלים. הייתם קונים? לא היה מטריד אתכם? הרי השאלה הראשונה שהייתם שואלים היא למה בעלת השליטה לא משלמת? והשאלה הבאה: מתי היא מתכוונת לשלם?

מי שצריכה לענות על השאלות הללו היא מדינת ישראל, בעלת השליטה בתעשייה האווירית. השבוע פרסמה החברה את תוצאות הרבעון השלישי. הרווח הנקי הגיע ל־663 מיליון דולר והמכירות לכ־6.6 מיליארד דולר. צבר ההזמנות עמד בסוף הרבעון על שיא של 35.6 מיליארד דולר. לצד התוצאות האלה, חוב המדינה לתעשייה האווירית מוערך בכ־6.5 מיליארד שקל - וזה נתון מטריד במיוחד.

מטה התעשייה האווירית ( צילום: אבי מועלם )

מהיכן זה נובע? בשלוש שנות המלחמה עובדות ועובדי התעשייה האווירית עבדו מסביב לשעון כדי לספק את צורכי הצבא ומערכת הביטחון. חסרים מיירטי חץ? יש צורך מבצעי דחוף? עשינו הכל כדי לספק את מה שמערכת הביטחון צריכה כי הביטחון קודם לכל. מעולם לא התעכב שום דבר, והיינו במחויבות שיא. ידענו שגם המדינה תהיה מחויבת מהצד שלה. במובנים רבים, חברה שלמה התגייסה למילואים. ומי לא משלם בזמן למי שמשרת? זה בסיסי.

לצערי, אותה מחויבות ללוחות זמנים שאנחנו קיבלנו על עצמנו, המדינה לא קיבלה. כשהגיע מועד התשלום - הוא נשאר בגדר מועד, והתשלום? לא הגיע. אז נכון שיש לתעשייה האווירית אמצעים נזילים בהיקף לא קטן והיא יכולה לספוג עיכובים אך גם לחברה חזקה יש גבול. את משכורות העובדים ואת החשבונות לספקים אנחנו משלמים בזמן ומדי חודש בחודשו. תזרים המזומנים בתע״א צריך למממן את הפיתוח של המערכת הבאה או להרחבת קוי ייצור – ולא לסגירת פערים תזרימיים.

אם עיכובי התשלום חוזרים שוב ושוב, גם מי ששוקל לקנות מניה ביום מן הימים אחרי שהחברה תונפק - ייקח בחשבון את הסוגייה הזו, וזה עלול לפגוע בתע״א בטווח המיידי

אם עיכובי התשלום חוזרים שוב ושוב, גם מי ששוקל לקנות מניה ביום מן הימים אחרי שהחברה תונפק - ייקח בחשבון את הסוגייה הזו, וזה עלול לפגוע בתע״א בטווח המיידי. משקיעים מחפשים ודאות ויציבות. לכן הפעולה הראשונה שהמדינה צריכה לנקוט ברורה מאליה: להציג לוח תשלומים מחייב לחובות שכבר הגיע מועד פירעונם, ולעמוד במועדי התשלום על ההזמנות הבאות.

הפעולה השנייה והחשובה לא פחות, בטח לחברה שרוצה לעבור תהליך של הנפקה, היא היכולת לגייס את ההון האנושי הטוב ביותר- והיכולת לשמור עליו כשהוא בחברה. צריך לומר ביושר: היום התעשייה האווירית עובדת עם ידיים קשורות. אנחנו מצליחים למרות המדינה ולא בזכותה. במידה והחברה תונפק, תהיה משמעות גדולה עוד יותר לביצועים, להצלחות ולפיתוחים החדשים שלנו. מישהו יכול לדמיין שאפל צריכה אישור מהמדינה כדי להציע שכר תחרותי למהנדסת שהיא רוצה לגייס מגוגל?

התעשייה האווירית אינה חברה ממשלתית רגילה. התע״א היא חברה שמכניסה מיליארדים על גבי מיליארדים לקופת המדינה, היא חברה עסקית ורווחית לכל דבר. שחררו לנו את החסמים, ותנו לנו לגייס את הטובים ביותר. ישראל היא מעצמת הייטק, וההייטק הביטחוני הוא קריטי לעתידה ולביטחונה. כדי שנדע לעמוד מול חברות הייטק אחרות בגיוס טאלנטים להייטק הביטחוני, אנחנו חייבים יד חופשית יותר בנושא השכר. אחרת לא יהיה מי שימציא את המערכות של העתיד והשווי של החברה יירד בהתאם. טוב יהיה שהמדינה תזכור את זה ותפנים את זה.