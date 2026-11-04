איתן חייא הוא ראש ארגון הפשע שנעצר בידי חוקרי ימ"ר ירושלים, בחשד שהוא ואחרים תקפו אדם בטענה שיש לו חוב כספי אליו. מעצרו הוארך בחמישה ימים, ויחד איתו נתפס גם אדם שחשוד בתיק רצח. העבריין הבכיר וחברו אותרו אתמול ברכב בתל אביב, ולפי מקורביו הוא נעצר באלימות קשה ופניו נחבלו. במשטרה טוענים כי חייא תקף את השוטרים. בתיעוד המקרה ניתן לראות כיצד השוטרים מוציאים את חייא מרכבו, בעת שעמד בפקק.
חייא, שהורשע בעבר בשני מעשי רצח בישראל ובארצות הברית, השתחרר בחודש מרץ האחרון מכלא אשל, לאחר שריצה 12 שנות מאסר בגין עבירות סחיטה באיומים, הלבנת הון ועבירות נוספות.
חייא, שכונה לאורך השנים "הסנדק הישראלי", נחשב לאחת הדמויות המוכרות בעולם הפשע בישראל. עברו הפלילי החל כבר בגיל 17, כאשר בשנת 1970 ירה למוות באמנון חדד בעת שישן בחדרו. חייא הורשע ברצח ונידון למאסר עולם. במהלך מאסרו נגזרו עליו שש שנות מאסר נוספות בגין עבירות הקשורות לחטיפה ולסחיטה באיומים. לאחר שנשיא המדינה הקל בעונשו, שוחרר בדצמבר 1979 ובהמשך עבר לארצות הברית.
בניו יורק ביסס חייא את מעמדו בעולם התחתון ונודע כאחד מבכירי "המאפיה הישראלית" שפעלה בעיר. במהלך השנים התפתח סכסוך בינו לבין יהודה "ג'וני" אטיאס, שנחשב אף הוא לדמות מרכזית בארגון. בפברואר 1993 נידון חייא ל-15 שנות מאסר בגין רצח אטיאס ועבירות הקשורות לפשיעה מאורגנת. בינואר 2004, לאחר שסיים לרצות את עונשו, הועבר בידי הרשויות האמריקניות לישראל.
כעשור לאחר שחזר לישראל, נעצר חייא בפרשה שעסקה בהלוואות בריבית גבוהה בשוק האפור ובשימוש באיומים ובאלימות לצורך גביית חובות. אחד האישומים עסק בפעולות שלפי כתב האישום נועדו להסתיר את זיקתו לכ-15 מיליון שקל שהוכנסו מארצות הברית לישראל. בין היתר תוארו השקעות בפרויקטים, העברות כספים לחשבונות ולכספות ומתן הלוואות במזומן.
בשנת 2016 גזר עליו בית המשפט המחוזי בתל אביב 20 שנות מאסר וקנס של מיליון שקלים וחצי, לאחר שהורשע בין היתר בסחיטה באיומים, בקשירת קשר לביצוע פשע ובהלבנת הון. חייא ערער לבית המשפט העליון, ובשנת 2018 זוכה מחלק מהמעשים שיוחסו לו. בעקבות ההכרעה בערעור הופחת עונשו ל-12 שנות מאסר והקנס הועמד על מיליון שקל.
במרץ האחרון כאמור, השתחרר חייא מכלא אשל, אולם כשבוע בלבד לאחר שיצא לחופשי כבר מצא את עצמו שוב בחדר החקירות. שוטרי תחנת לב תל אביב תפסו עשרות מצלמות אבטחה שהותקנו בבניין מגוריו בתל אביב, והוא ובת זוגו עוכבו לחקירה, בחשד לצילום המרחב הציבורי בניגוד לחוק. בתום החקירה שוחררו השניים בתנאים מגבילים.