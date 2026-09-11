איראן השתמשה במודלים של בינה מלאכותית שפותחו בארצות הברית בניסיון לאתר ולפגוע בספינות של הצי האמריקני במזרח התיכון. כך עלה בדוח של חברת ה-AI אנתרופיק, שהתריע מפני סכנות לביטחון הלאומי והצביע על כך שקבוצה הקשורה לאיראן אספה מידע ממשדרים, תצלומים צבאיים וצילומי לוויין מסחריים כדי לעקוב אחר ספינות מלחמה אמריקניות ולחפש נקודות תורפה במערכות התקשורת שעל סיפונן. לפי אנתרופיק, אותה קבוצה השתמשה בצ'אטבוט קלוד כדי לעבד ולנתח את המידע. החברה גם מסרה כי טהרן נעזרה בקלוד לבניית קמפיינים, מאגרי מטרות וחשבונות פיקטיביים, ובמהלך המלחמה מול ישראל ייחסה טענות כוזבות למכוני מחקר מערביים, בהם CSIS, ו-Brookings, כדי להציגן כאמינות.