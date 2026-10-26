שלוחת התביעות של המשטרה הגישה כתב אישום נגד שני תושבי עראבה, בני 31 ו-26, שתקפו ואיימו על מאבטחים במרכז הרפואי צפון (פוריה) בשבוע שעבר. הדיווח על התקרית התקבל במוקד המשטרה ב-19 באוקטובר, ומחקירה ראשונית עלה כי מטופל שהגיע לחדר המיון ביקש להיכנס בליווי כמה אנשים. המאבטחים הבהירו לו שהכניסה מותרת בליווי אדם אחד, אז התפתח ויכוח שבמהלכו הושמעו איומים והמטופל נכנס עם מלווים נוספים למרות ההנחיות. בהמשך הגיעו המאבטחים להוציא מהמקום את יתר המלווים והמטופל קם ממיטתו ונגח בפניו של אחד המאבטחים. החשוד השני תקף מאבטח אחר ואיים עם כיסא על מאבטחים נוספים.