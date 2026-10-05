המוזיאון היהודי והאגודה האוסטרית-ישראלית בווינה היו בין היעדים האפשריים של רשת חמאס שתכננה לבצע פיגוע באירופה סביב יום השנה השני לטבח 7 באוקטובר, בשנה שעברה. כך עולה מתחקיר משותף של "דר שפיגל" הגרמני ו"דר שטנדרד" האוסטרי, שחושף פרטים חדשים על תוכנית הטרור שסוכלה בשנה שעברה - ובהם גם מעורבות אפשרית של בכיר חמאס באסם נעים והשיחות שניהל עם בנו מוחמד, אחת הדמויות המרכזיות בהתארגנות.
לפי התחקיר, באסם נעים, חבר הלשכה המדינית של חמאס ולשעבר שר הבריאות מטעמו ברצועה, שוחח מאחורי הקלעים עם בנו על תוכניות הפיגועים בווינה או בגרמניה. השניים התכתבו גם בטלגרם בנושאים נוספים, ובהם המשא ומתן להפסקת אש עם ישראל והמדיניות האמריקנית. זאת, בעוד שבפומבי גינה נעים פיגועים נגד יהודים באירופה ובארצות הברית.
הקשר בין השניים קיבל משמעות נוספת בספטמבר 2025. לאחר התקיפה הישראלית בקטאר, שבה היה אביו בסכנה, טס מוחמד נעים באופן לא מתוכנן לאמירות - כחודש לאחר שכבר צילם בווינה סרטון קבלת אחריות לקראת הפיגוע. בתחקיר מציינים את הנסיעה כאינדיקציה לקשר ההדוק בין השניים, אך לא נקבע מה בדיוק נדון במפגש.
מוחמד נעים כבר זוהה בעבר כמי שהנשק שנתפס בווינה השתייך אליו, אולם התחקיר חושף כעת פרטים חדשים על הסרטון שהכין. ב-7 באוגוסט 2025, בשעת לילה מאוחרת, הוא תועד לפי החוקרים בחדר ששכר ברובע פבוריטן בווינה. הוא עטה כובע, כיסה את פניו, הרכיב משקפי שמש והניח לפניו שני אקדחים.
הסרטון נמשך ארבע דקות ו-32 שניות. נעים דיבר בו על נקמה בישראל בעקבות "רצח העם בעזה" ואיים כי "דם יישפך". לפי התחקיר, הוא הבטיח כי "ההתנגדות החמושה" תעביר לראש הממשלה בנימין נתניהו "מסר בדם". החוקרים מצאו בהמשך עקבות שלו על כלי הנשק שנתפסו בווינה, ושני האקדחים שהוצגו בסרטון היו לפי החשד חלק מאותו משלוח.
גם אופן אחסון הנשק נחשף כעת בפרטים חדשים. חמישה אקדחים הוסתרו במשך שבועות במחסן להשכרה עצמית ברובע השביעי של וינה, שנשכר תחת שם בדוי. המחסן היה במרחק של קילומטרים ספורים ממוסדות יהודיים וישראליים ובקרבת צירי תחבורה שאפשרו הגעה ועזיבה מהירות. האקדחים הוחבאו בתוך מזוודה שצופתה מבפנים בשכבה עבה של רדיד אלומיניום. לצד הנשק מצאו החוקרים גם שמן לניקוי כלי נשק וחומר סיכה המשמש לתחזוקתם - ממצא שלפי החוקרים חיזק את ההערכה כי לא מדובר רק במחסן שנועד לשעת חירום, אלא בנשק שהוכן לשימוש.
פרט חדש נוסף בתחקיר נוגע למודיעין שקיבלו הרשויות בגרמניה. לפי "דר שפיגל" ו"דר שטנדרד", כבר ביוני 2025 העביר המוסד לשירות ביטחון הפנים הגרמני מידע שלפיו חשודים בטרור מעורבים בעסקאות נשק במדינה. בעקבות המידע עקבו הרשויות הגרמניות מקרוב אחר אנשי הרשת בזמן שנעו בין מדינות אירופה ורכשו נשק ותחמושת.
13 אקדחים, רובה סער ושבעה נאשמים
עצם קיומה של הרשת ותוכנית הפיגוע כבר נחשפו קודם לכן. התביעה הפדרלית בגרמניה הגישה כתב אישום נגד שבעה חשודים בחברות בחמאס, שלפי החשד נערכו לבצע פיגועים נגד מטרות ישראליות, יהודיות ופרו-ישראליות בגרמניה ובאוסטריה סביב יום השנה השני לטבח 7 באוקטובר.
לפי כתב האישום, הרשת הצליחה להשיג בסך הכול 13 אקדחים, רובה סער אוטומטי ו-718 כדורים. חמישה מהאקדחים הוברחו מדנמרק לברלין, הועברו למוחמד נעים ומשם הובלו ברכבת לווינה. בהמשך הושגו גם שמונה אקדחים נוספים, רובה סער ומאות כדורים, שהיו אמורים לפי החשד להיות מוסתרים בלייפציג לקראת הפיגוע.
ב-1 באוקטובר 2025, שישה ימים לפני יום השנה לטבח, עצרה המשטרה בגרמניה שלושה מהחשודים במהלך העברת הנשק ותפסה את אמצעי הלחימה. מעצרים נוספים בוצעו בהמשך במדינות אחרות באירופה. בסך הכול נעצרו תשעה חשודים בפרשה, ושבעה מהם ממתינים למשפט בברלין.
אחד מאותם נאשמים הוא מוחמד ס', ששימש במקביל מקור של שירות ביטחון הפנים הגרמני. לפי החשד, הוא סייע לרשת להשיג תחמושת אך לא דיווח למפעיליו על מעורבותו שלו. שירות הביטחון הגרמני אישר בעבר כי האיש היה מקור שלו, אך הדגיש כי לא הופעל מטעמו במסגרת תוכנית הפיגוע.
התשתית שנחשפה ב-2025 הייתה חלק ממערך רחב יותר שחמאס החל לבנות באירופה עוד שנים קודם לכן. כבר ב-2019 הוקם לפי החקירות מאגר נשק בבולגריה, וב-2023 ניסו פעילים לאתר מאגרים נוספים. ארבעה מחברי אותה רשת קודמת הורשעו השנה בברלין ונידונו לעונשי מאסר.
לפי גורמי ביטחון אירופיים, התמונה המצטברת מצביעה על שינוי באופי פעילות חמאס ביבשת: מאזור ששימש במשך שנים בעיקר לגיוס כספים ולתשתיות לוגיסטיות - לזירה שבה הארגון מנסה להחזיק נשק, להפעיל חוליות ולהוציא לפועל פיגועים. במקרה שנחשף כעת, התוכנית כבר כללה נשק מוכן לשימוש, העברתו בין כמה מדינות, יעדים אפשריים וסרטון קבלת אחריות שהוכן מראש.