סביב יום השנה השני לטבח 7 באוקטובר, בשנה שעברה. כך עולה מתחקיר משותף של "דר שפיגל" הגרמני ו"דר שטנדרד" האוסטרי, שחושף פרטים חדשים על תוכנית הטרור שסוכלה בשנה שעברה - ובהם גם מעורבות אפשרית של בכיר חמאס באסם נעים והשיחות שניהל עם

סביב יום השנה השני לטבח 7 באוקטובר, בשנה שעברה. כך עולה מתחקיר משותף של "דר שפיגל" הגרמני ו"דר שטנדרד" האוסטרי, שחושף פרטים חדשים על תוכנית הטרור שסוכלה בשנה שעברה - ובהם גם מעורבות אפשרית של בכיר חמאס באסם נעים והשיחות שניהל עם

לפי התחקיר, באסם נעים, חבר הלשכה המדינית של חמאס ולשעבר שר הבריאות מטעמו ברצועה, שוחח מאחורי הקלעים עם בנו על תוכניות הפיגועים בווינה או בגרמניה. השניים התכתבו גם בטלגרם בנושאים נוספים, ובהם המשא ומתן להפסקת אש עם ישראל והמדיניות האמריקנית. זאת, בעוד שבפומבי גינה נעים פיגועים נגד יהודים באירופה ובארצות הברית.

לפי התחקיר, באסם נעים, חבר הלשכה המדינית של חמאס ולשעבר שר הבריאות מטעמו ברצועה, שוחח מאחורי הקלעים עם בנו על תוכניות הפיגועים בווינה או בגרמניה. השניים התכתבו גם בטלגרם בנושאים נוספים, ובהם המשא ומתן להפסקת אש עם ישראל והמדיניות האמריקנית. זאת, בעוד שבפומבי גינה נעים פיגועים נגד יהודים באירופה ובארצות הברית.

לפי התחקיר, באסם נעים, חבר הלשכה המדינית של חמאס ולשעבר שר הבריאות מטעמו ברצועה, שוחח מאחורי הקלעים עם בנו על תוכניות הפיגועים בווינה או בגרמניה. השניים התכתבו גם בטלגרם בנושאים נוספים, ובהם המשא ומתן להפסקת אש עם ישראל והמדיניות האמריקנית. זאת, בעוד שבפומבי גינה נעים פיגועים נגד יהודים באירופה ובארצות הברית.

, שבה היה אביו בסכנה, טס מוחמד נעים באופן לא מתוכנן לאמירות - כחודש לאחר שכבר צילם בווינה סרטון קבלת אחריות לקראת הפיגוע. בתחקיר מציינים את הנסיעה כאינדיקציה לקשר ההדוק בין השניים, אך לא נקבע מה בדיוק נדון במפגש.

, שבה היה אביו בסכנה, טס מוחמד נעים באופן לא מתוכנן לאמירות - כחודש לאחר שכבר צילם בווינה סרטון קבלת אחריות לקראת הפיגוע. בתחקיר מציינים את הנסיעה כאינדיקציה לקשר ההדוק בין השניים, אך לא נקבע מה בדיוק נדון במפגש.

מוחמד נעים כבר זוהה בעבר כמי שהנשק שנתפס בווינה השתייך אליו, אולם התחקיר חושף כעת פרטים חדשים על הסרטון שהכין. ב-7 באוגוסט 2025, בשעת לילה מאוחרת, הוא תועד לפי החוקרים בחדר ששכר ברובע פבוריטן בווינה. הוא עטה כובע, כיסה את פניו, הרכיב משקפי שמש והניח לפניו שני אקדחים.

מוחמד נעים כבר זוהה בעבר כמי שהנשק שנתפס בווינה השתייך אליו, אולם התחקיר חושף כעת פרטים חדשים על הסרטון שהכין. ב-7 באוגוסט 2025, בשעת לילה מאוחרת, הוא תועד לפי החוקרים בחדר ששכר ברובע פבוריטן בווינה. הוא עטה כובע, כיסה את פניו, הרכיב משקפי שמש והניח לפניו שני אקדחים.

מוחמד נעים כבר זוהה בעבר כמי שהנשק שנתפס בווינה השתייך אליו, אולם התחקיר חושף כעת פרטים חדשים על הסרטון שהכין. ב-7 באוגוסט 2025, בשעת לילה מאוחרת, הוא תועד לפי החוקרים בחדר ששכר ברובע פבוריטן בווינה. הוא עטה כובע, כיסה את פניו, הרכיב משקפי שמש והניח לפניו שני אקדחים.

הסרטון נמשך ארבע דקות ו-32 שניות. נעים דיבר בו על נקמה בישראל בעקבות "רצח העם בעזה" ואיים כי "דם יישפך". לפי התחקיר, הוא הבטיח כי "ההתנגדות החמושה" תעביר לראש הממשלה בנימין נתניהו "מסר בדם". החוקרים מצאו בהמשך עקבות שלו על כלי הנשק שנתפסו בווינה, ושני האקדחים שהוצגו בסרטון היו לפי החשד חלק מאותו משלוח.

הסרטון נמשך ארבע דקות ו-32 שניות. נעים דיבר בו על נקמה בישראל בעקבות "רצח העם בעזה" ואיים כי "דם יישפך". לפי התחקיר, הוא הבטיח כי "ההתנגדות החמושה" תעביר לראש הממשלה בנימין נתניהו "מסר בדם". החוקרים מצאו בהמשך עקבות שלו על כלי הנשק שנתפסו בווינה, ושני האקדחים שהוצגו בסרטון היו לפי החשד חלק מאותו משלוח.

הסרטון נמשך ארבע דקות ו-32 שניות. נעים דיבר בו על נקמה בישראל בעקבות "רצח העם בעזה" ואיים כי "דם יישפך". לפי התחקיר, הוא הבטיח כי "ההתנגדות החמושה" תעביר לראש הממשלה בנימין נתניהו "מסר בדם". החוקרים מצאו בהמשך עקבות שלו על כלי הנשק שנתפסו בווינה, ושני האקדחים שהוצגו בסרטון היו לפי החשד חלק מאותו משלוח.