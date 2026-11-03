וחצי לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. הוא היה זה שאמר לה מתי לפנות ימינה, מתי להמשיך ישר ומתי הגיעה ליעד. אלא שלאחרונה ההקלטה נעלמה מהאפליקציה, וכעת היא מנסה למצוא דרך להשיב את הקול שכל כך חסר לה.

וחצי לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. הוא היה זה שאמר לה מתי לפנות ימינה, מתי להמשיך ישר ומתי הגיעה ליעד. אלא שלאחרונה ההקלטה נעלמה מהאפליקציה, וכעת היא מנסה למצוא דרך להשיב את הקול שכל כך חסר לה.

״הוא גילה שאפשר להקליט את הקול של עצמך ב-Waze, והוא ואחותו שניהם הקליטו״, מספרת גפן. ״אחרי שהוא נפטר זה היה ממש מגניב, כי יכולנו לשמוע אותו. היו לו כל מיני בדיחות כאלה באפליקציה, כמו ׳יאללה, הגעת לאן שרצית׳, או ׳מניאק מלשן, אמר שיש פה משטרה׳. תמיד אמרתי שהוא מנחה אותי בעולם״.

״הוא גילה שאפשר להקליט את הקול של עצמך ב-Waze, והוא ואחותו שניהם הקליטו״, מספרת גפן. ״אחרי שהוא נפטר זה היה ממש מגניב, כי יכולנו לשמוע אותו. היו לו כל מיני בדיחות כאלה באפליקציה, כמו ׳יאללה, הגעת לאן שרצית׳, או ׳מניאק מלשן, אמר שיש פה משטרה׳. תמיד אמרתי שהוא מנחה אותי בעולם״.

״הוא גילה שאפשר להקליט את הקול של עצמך ב-Waze, והוא ואחותו שניהם הקליטו״, מספרת גפן. ״אחרי שהוא נפטר זה היה ממש מגניב, כי יכולנו לשמוע אותו. היו לו כל מיני בדיחות כאלה באפליקציה, כמו ׳יאללה, הגעת לאן שרצית׳, או ׳מניאק מלשן, אמר שיש פה משטרה׳. תמיד אמרתי שהוא מנחה אותי בעולם״.