במשך כמעט חמש שנים, בכל פעם שגפן חובה נכנסה לרכב והפעילה את אפליקציית waze היא זכתה לשמוע שוב את קולו של בנה איתן מיכאל חובה, שהלך לעולמו בגיל 13 וחצי לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. הוא היה זה שאמר לה מתי לפנות ימינה, מתי להמשיך ישר ומתי הגיעה ליעד. אלא שלאחרונה ההקלטה נעלמה מהאפליקציה, וכעת היא מנסה למצוא דרך להשיב את הקול שכל כך חסר לה.
״הוא גילה שאפשר להקליט את הקול של עצמך ב-Waze, והוא ואחותו שניהם הקליטו״, מספרת גפן. ״אחרי שהוא נפטר זה היה ממש מגניב, כי יכולנו לשמוע אותו. היו לו כל מיני בדיחות כאלה באפליקציה, כמו ׳יאללה, הגעת לאן שרצית׳, או ׳מניאק מלשן, אמר שיש פה משטרה׳. תמיד אמרתי שהוא מנחה אותי בעולם״.
איתן נפטר ב-6 בינואר 2022, לאחר שנים של התמודדות עם מחלת הסרטן. ״בגיל שמונה וחצי הוא חלה בפעם הראשונה בלימפומה שהפכה ללוקמיה. היה לו סוג נדיר וקשה יותר לטיפול״, מספרת אמו. ״בסבב הראשון הוא נחשב מחלים, אבל אחרי ארבע שנים וחצי המחלה חזרה, שבועיים לפני בר המצווה שלו. ניסינו כל מה שיכולנו, עד שהגענו לנקודת אל חזור שבה כבר לא היה אפשר לעשות כלום״. את רגעיו האחרונים של בנה היא זוכרת היטב. ״הוא נפטר בבית, בידיים שלי, בחיבוק שלי, כשאני לוחשת לו באוזן שאני פה בשבילו. זו הייתה לידה הפוכה. כמו שילדתי אותו, ככה ליוויתי אותו למותו״.
מאז מותו הפכה ההקלטה ב-Waze לאחת המזכרות היקרות ביותר למשפחה. אלא שכעת, כשהקול נעלם מהאפליקציה, גפן פנתה ברשתות החברתיות בבקשה לסיוע מאנשים שעובדים בחברה או מכירים מישהו שיוכל לעזור בשחזור ההקלטה. ״כרגע כל הפניות שלנו ל-Waze נענו בכך שזה לא כל כך מתאפשר״, היא מספרת. ״יש מישהו שאמר לי שאולי דרך המכשיר של איתן נצליח להוציא את ההקלטה״.
גפן מקווה שהסיפור שלה יעודד גם אחרים להקליט את קולותיהם של האנשים היקרים להם, כדי לשמור מזכרת שאי אפשר להחליף. ״כשמישהו שאתה אוהב נפטר, אחד הדברים הקשים זה לזכור את הקול שלו. את הפנים אתה רואה בתמונות, אבל קול של אדם זה טביעת הנשמה שלו״.
במושב דקל שבעוטף עזה, שבו מתגוררת המשפחה, פועלת גפן בימים אלה גם להנצחתו של איתן בדרך נוספת. מאחורי ביתה מוקם ״בוסתן איתן״, שבו היא מארחת קבוצות לסיורים ולשמיעת סיפורו של בנה, ההתמודדות עם מחלתו והצמיחה מתוך האובדן.
מ-Waze נמסר בתגובה: "הכאב והתחושות הקשות סביב אובדן של זיכרון אהוב נגעו לליבנו עד מאוד. לאור זאת, ערכנו בדיקה יסודית של המקרה אך לצערנו לא ניתן היה לשחזר את קולו של הבן".