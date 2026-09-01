עבור רוב הילדים, פתיחת שנת הלימודים היא עניין כמעט מובן מאליו. עבור עפרי רפאל, בת 11 וחצי מנתיב העשרה, גם האפשרות להגיע לבית הספר אינה מובנת מאליה. עפרי, הסובלת משיתוק מוחין קוודריפלגי הפוגע בארבע גפיה, לומדת בכיתת חינוך מיוחד לתלמידים עם שיתוק מוחין בבית הספר "עיר היין" באשקלון. היא מוגדרת סיעודית ב-100% וזקוקה לליווי צמוד של מבוגר לאורך כל שעות שהותה בבית הספר.

גלריה זקוקה לסיוע צמוד בבית הספר. עפרי רפאל

אלא שיומיים לפני פתיחת שנת הלימודים גילתה משפחת רפאל כי לעפרי לא שובצה סייעת צמודה. לטענת המשפחה, מועצת חוף אשקלון, האחראית על שיבוץ הסייעת, ידעה על הצורך כבר בתחילת חודש יולי, אך לא עשתה כך. נוסף על כך, בתחילה נמסר למשפחה כי אין גם הסעה עבור עפרי. להסעה נמצא פתרון רק הבוקר, ולאחר שההורים פעלו בעצמם נמצא פתרון זמני לליווי, באמצעות סייעת מחליפה שהסכימה לקחת כמה ימי חופש מעבודתה. אלא שלדברי האב, כבר ברור שהפתרון הזמני הזה לא יוכל להימשך.

"עפרי התחילה בצורה לקויה את שנת הלימודים", אמר אביה, בועז רפאל. "היא אובחנה כבעלת שיתוק מוחין קוודריפלגיה, בכל ארבעת הגפיים. היא מוכרת על ידי הביטוח הלאומי והמועצה, ומשולבת בכיתת חינוך מיוחד. היא קיבלה אישור חריג ממשרד החינוך להיות מלווה בסייעת צמודה. היא סיעודית ב-100%, חייבת ליווי צמוד של מבוגר ואי אפשר להשאיר אותה לבד אפילו לשנייה".

עפרי, חניכה ב"בית הגלגלים" - ארגון לצעירים עם מוגבלות פיזית, החלה ללמוד בבית הספר באשקלון היא מלווה בסייעת צמודה. האחריות על שיבוץ הסייעת מוטלת על מועצת חוף אשקלון, שבתחומה מתגוררת המשפחה. "ביום ראשון, יומיים לפני פתיחת הלימודים, גילינו שאין סייעת. הודיעו לנו שלא נמצאה סייעת מתאימה ושאין הסעה. היום בבוקר אמרו שיש הסעה, ואנחנו יצרנו קשר באופן אישי עם סייעת מחליפה והצלחנו לסדר פתרון זמני. ביום ראשון היא כבר לא תוכל לסייע". רפאל מדגיש: "זה היה פתרון שלנו והתנדבות מוחלטת מצד הסייעת המחליפה".

"בכתה כששמעה שאולי לא תלך לבית הספר"

לטענת האב, העובדה שהבעיה נמשכת אינה חדשה עבור המשפחה. "המועצה מודעת לסיטואציה הזאת כבר מ-1 ביולי. זה לא נפל עליהם כרעם ביום בהיר או כהפתעה. זה עצוב מאוד וזה כל שנה קורה". עוד אמר כי גם בשנים קודמות נאלצה המשפחה להתמודד עם מצב דומה. "אחרי 7 באוקטובר ח"כ דאז, אלוף אורנה ברביבאי עזרה לנו, ב-1 בספטמבר 2024 לא הייתה לה מלווה. צעקנו והשתוללנו ומנהלת תקומה דאגה לה בסוף. שנה שעברה מצאנו סייעת בעצמנו. וגם עכשיו אין סייעת. זה לא הגיוני".

רפאל הוסיף שלתחושת המשפחה כי לעובדה שעפרי לומדת באשקלון, ולא בבית ספר שבתחומי המועצה, יש חלק במצב. "המועצה מתעדפת קודם את הסייעות לבתי הספר של המועצה. עפרי אחרונה בסדר העדיפויות כי היא בבית ספר שתחת עיריית אשקלון. זאת ההרגשה שלנו".

לדבריו, הקושי אינו רק של המשפחה. הוא חושש בעיקר מהמחיר שמשלמת בתו. "איך לכל שאר הילדים שלומדים במועצה וזקוקים לסייעת מוצאים להם? היא באמת מקרה כל כך חריג, או שזה רק בגלל שהיא לומדת מחוץ למועצה? לא ייתכן שתמיד עפרי הקטנה היא המקרה החריג ולכל השאר מוצאים".

עפרי רפאל ממושב נתיב העשרה בעוטף לומדת בכיתת חינוך מיוחד באשקלון

הוא סיפר כיצד זה משפיע על עפרי: "היא זקוקה לחברה. היא תקשורתית. כשהיא שמעה שאין סייעת ושהיא אולי לא תלך לבית הספר, היא בכתה. כשאמרנו לה שמצאנו סייעת חליפית היא חייכה". לדבריו, בית הספר הוא הרבה יותר ממסגרת לימודית עבור בתו. "החברה שלה זה בית הספר. אין לה חברים חוץ מזה. היא לבד. זה משפיע עליה. היא שואלת: 'למה לא מגיע לי?' זה הדבר הכי קשה בעניין. המועצה מקבלת את התקציב לזה, והחובה היא עליהם. אנחנו כל שנה חותמים על הטפסים מחדש. הם לא מכחישים שזאת האחריות שלהם. הם פשוט אומרים שהם לא מוצאים".

בינתיים, מספר אב המשפחה שגם ההורים נאלצים לשלם מחיר כבד. אימה של עפרי, דנה, מנהלת קליניקה וטרינרית, שלדבריו אינה יכולה לחזור לעבודתה כל עוד אין לבתם מענה. "היא בבית, מרותקת. אני צריך לצאת היום מהעבודה כדי להוציא את עפרי מבית הספר כי אין לה הסעה. יש לנו עוד ילדים קטנים. ביום ראשון אנחנו בכלל לא יודעים מה יקרה".