טקס שבט הנובה לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר נפתח הערב (רביעי) בדקת דומייה באתר ההנצחה ברעים. צפו בשידור הישיר מהטקס:
מאות משתתפים בטקס, שנערך בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, שורד השבי אלקנה בוחבוט, משפחות שכולות ואמנים רבים, בהם גם יובל רפאל, שניצלה ממיגונית המוות ברעים לאחר שהעמידה פני מתה כשהמחבלים השליכו פנימה רימונים, רצחו וחטפו את חבריה ממסיבת הנובה.
אלקנה, שהוחזק בשבי במשך 738 ימים עד ששוחרר, אמר תפילת יזכור. "יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו קורבנות מסיבת השבעה באוקטובר", קרא בכאב. "נזכור את אחינו ילדים זכים צעירים ומבוגרים אשר נחטפו ונרצחו בשבי ואת עוז ליבם של האזרחים ואנשי כוחות הביטחון והההצלה אשר חירפו נפשם".
הנשיא יצחק הרצוג נשא דברים: "משפחות אהובות, חברות וחברים, זוכרות וזוכרים, אחיותיי ואחיי, לוח השנה מתעקש להעיד שהנה שוב, בשלישית, אוקטובר בא. וכמו בשיר סודק הלב, "אסיף", של איתמר פרת, הגוף נדרך ומתמלא ברוח תשרי, וחגיו, וחום הקיץ ששוכך. בין אם נרצה ובין אם לא, אנחנו מרגישים את השתנות העיתים".
"הסתירה הצורמת בין חוויית קפאון הזמן של האבל, והתנועה העיקשת של החיים, מלווה את חיינו כל הדרך עד לכאן. מלווה את השורדות והשורדים מדי יום, במאבקם ההרואי על בריאותם ועל נפשם". הנשיא פנה למשפחות: "במקום שבו אתם עומדים לא יכול לעמוד איש. השבר שאתם נושאים על לוח ליבכם לא יתאחה לעולם. אך גם תעצומות הנפש, האצילות, והכוחות שאתם מגלים ומייצרים מהממים אותנו.
"כי לצד האהבה השורפת, הבוערת, והגעגועים הכואבים מנשוא, אתם עומדים כאן לצד בזקיפות גוו וקומה מעוררת כבוד וייראה. ואנחנו - עומדים יחד אתכם, במקום בו אכזריות ואהבה, ריקוד ומוות, אור וחושך, נפגשו בעוצמה בלתי אפשרית - אנחנו נתחבק, נבכה, נתגעגע יחד, ונתפלל שהבטחת הרוח והגשם בעתו עוד יחונן את עפרנו, בתום תשרי, ושתמצאו נחמה ומזור".
ליאת, אמו של אופק רביע, שנרצח לצד שני חברי ילדותו בפסטיבל נשאה דברים אמרה כי הראש נשטף במחשבות שחוזרות על מה שהיה ועל מה שכבר לא יהיה. "הילד היפה שלי עם הלב הטוב ואני עדיין לא מצליחה להבין איך יכול להיות שאני עומדת כאן ומדברת עליו ועברו כבר שלוש שנים", אמרה. "גם אני מחפשת את האור שלו בכל יום מחדש. יש ימים שהאור הזה קטן מאוד כמעט נסתר".
בטבח 7 באוקטובר 412 נרצחו במסיבות הדרום, בהן הנובה, מאשרום, פסיידאק ומידברן. 44 נחטפו ממסיבת הנובה ו-25 מתוכם שוחררו מהשבי בחיים. 3,750 שרדו את מסיבות הדרום, וכיום עמותת קהילת שבט הנובה נותנת מענה לכלל קהילת הנובה המונה כ-14 אלף איש: בני ובנות משפחות שכולות, שורדים ובני משפחותיהם, פדויי שבי ובני משפחותיהם.
ב-6:29 נפתחו אירועי הזיכרון לציון יום השנה לטבח 7 באוקטובר. במהלך היום נרשמו מחאות בכמה מוקדים ברחבי הארץ, ובודדים חסמו בבוקר את נתיבי איילון ופונו.