אלקנה, שהוחזק בשבי במשך 738 ימים עד ששוחרר, אמר תפילת יזכור. "יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו קורבנות מסיבת השבעה באוקטובר", קרא בכאב. "נזכור את אחינו ילדים זכים צעירים ומבוגרים אשר נחטפו ונרצחו בשבי ואת עוז ליבם של האזרחים ואנשי כוחות הביטחון והההצלה אשר חירפו נפשם".

אלקנה, שהוחזק בשבי במשך 738 ימים עד ששוחרר, אמר תפילת יזכור. "יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו קורבנות מסיבת השבעה באוקטובר", קרא בכאב. "נזכור את אחינו ילדים זכים צעירים ומבוגרים אשר נחטפו ונרצחו בשבי ואת עוז ליבם של האזרחים ואנשי כוחות הביטחון והההצלה אשר חירפו נפשם".

אלקנה, שהוחזק בשבי במשך 738 ימים עד ששוחרר, אמר תפילת יזכור. "יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו קורבנות מסיבת השבעה באוקטובר", קרא בכאב. "נזכור את אחינו ילדים זכים צעירים ומבוגרים אשר נחטפו ונרצחו בשבי ואת עוז ליבם של האזרחים ואנשי כוחות הביטחון והההצלה אשר חירפו נפשם".

הנשיא יצחק הרצוג נשא דברים: "משפחות אהובות, חברות וחברים, זוכרות וזוכרים, אחיותיי ואחיי, לוח השנה מתעקש להעיד שהנה שוב, בשלישית, אוקטובר בא. וכמו בשיר סודק הלב, "אסיף", של איתמר פרת, הגוף נדרך ומתמלא ברוח תשרי, וחגיו, וחום הקיץ ששוכך. בין אם נרצה ובין אם לא, אנחנו מרגישים את השתנות העיתים".

הנשיא יצחק הרצוג נשא דברים: "משפחות אהובות, חברות וחברים, זוכרות וזוכרים, אחיותיי ואחיי, לוח השנה מתעקש להעיד שהנה שוב, בשלישית, אוקטובר בא. וכמו בשיר סודק הלב, "אסיף", של איתמר פרת, הגוף נדרך ומתמלא ברוח תשרי, וחגיו, וחום הקיץ ששוכך. בין אם נרצה ובין אם לא, אנחנו מרגישים את השתנות העיתים".

הנשיא יצחק הרצוג נשא דברים: "משפחות אהובות, חברות וחברים, זוכרות וזוכרים, אחיותיי ואחיי, לוח השנה מתעקש להעיד שהנה שוב, בשלישית, אוקטובר בא. וכמו בשיר סודק הלב, "אסיף", של איתמר פרת, הגוף נדרך ומתמלא ברוח תשרי, וחגיו, וחום הקיץ ששוכך. בין אם נרצה ובין אם לא, אנחנו מרגישים את השתנות העיתים".