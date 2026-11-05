רק לפני שבוע איימו הסוציאליסטים בארצות הברית לסלק את ניתיה ראמאן משורותיהם משום שלא הסכימה להתחייב לחרם על ישראל. אך כעת, בת ה-45 מהמפלגה הדמוקרטית היא ראש העיר הנבחרת של לוס אנג'לס - העיר השנייה בגודלה בארה"ב - שבה גם מתגוררת אחת הקהילות היהודיות הגדולות בעולם. רשת NBC הכריזה היום (חמישי) כי ראש העיר המכהנת קארן באס הפסידה לראמאן, שהגיעה לארה"ב בגיל 6 מהודו, והאשימה בעבר את ישראל ב"רצח עם" וב"ניהול משטר אפרטהייד".

גלריה גינתה את חמאס אחרי 7/10 - ואז טענה שישראל "מדינת אפרטהייד". ראמאן ( צילום: ETIENNE LAURENT / AFP )

ראמאן העניקה לשמאל הסוציאליסטי האמריקני עוד ניצחון משמעותי בבחירות שבהן התחזק כוחו ברחבי המדינה. לפי הספירה המעודכנת, ראמאן זכתה בכ-52.1% מהקולות לעומת 47.9% לבאס, פער של כ-35 אלף קולות. בליל הבחירות דווקא הובילה באס, אך ככל שהתקדמה הספירה התהפכה התמונה, בין היתר בזכות קולותיהם של מצביעים צעירים, הנוטים להצביע ביום הבחירות עצמו ולא בהצבעה המוקדמת.

ראמאן הגיבה הערב לניצחונה, ואמר כי "זה כבוד עצום עבורי להיות ראש העיר הבאה שלכם". היא חלקה כבוד ליריבתה באס והוסיפה כי היא "הקדישה עשרות שנים מחייה לעיר". באס מצידה הודתה בהפסד: "זו לא התוצאה שקיווינו לה, אבל תושבי לוס אנג’לס אמרו את דברם". לדבריה, התקשרה לברך את ראמאן והתחייבה להבטיח העברת תפקיד מסודרת. בהודעתה תקפה גם את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שלדבריה שלח כוחות פדרליים לרחובות לוס אנג’לס "כדי להפיץ פחד ואיומים".

כך או כך, זו הפעם הראשונה זה 21 שנה שראש עיר מכהן בלוס אנג'לס מפסיד בבחירות. המהפך הגיע חודשים שבהם נחשבה באס לפגיעה במיוחד, אבל גם בשבועות האחרונים של הקמפיין התקשו הסוקרים להכריע בין השתיים. באס, בת 73, חברת קונגרס לשעבר וראש העיר השחורה הראשונה בתולדות לוס אנג'לס, נכנסה למרוץ עם תמיכת הממסד הדמוקרטי, כולל קמלה האריס , ננסי פלוסי ומושל קליפורניה גאווין ניוסום. אפילו כל 14 עמיתיה של ראמאן במועצת העיר תמכו בה.

אלא שהציבור איבד סבלנות. שריפות הענק בינואר 2025 , שהחריבו חלקים משכונת פסיפיק פליסיידס והותירו בין היתר מאות משפחות יהודיות ללא בתיהן, הפכו לסמל לכישלונותיה. באס שהתה באותה עת בביקור רשמי בגאנה, כחלק ממשלחת אמריקנית לטקס השבעת הנשיא, ונותרה מחוץ לעיר יותר מיממה לאחר פרוץ השריפות. העובדה שיצאה לנסיעה למרות אזהרות מוקדמות מפני סכנת שריפות עוררה זעם ציבורי, ובהמשך הודתה בעצמה כי הנסיעה הייתה טעות.

קארן באס, ראש העיר הראשונה מזה 21 שנה שהפסידה בבחירות: "לא התוצאה שקיווינו לה" ( צילום: AP )

לכך הצטרפו מחירי הדיור, הרחובות המלאים באוהלים של חסרי בית ותחושה שהעירייה איבדה שליטה. גם בקרב הקהילה היהודית הצטברה ביקורת על תפקודה, בין היתר בשל תגובתה להפגנות הפרו-פלסטיניות ולעימותים האלימים באוניברסיטת UCLA ומחוץ לבית הכנסת "עדת תורה" בשכונת פיקו-רוברטסון, שם הודתה המשטרה בדיעבד כי לא נערכה כראוי.

ראמאן ניצלה את תסכול הציבור ובפברואר, ביום האחרון להגשת מועמדויות, הפתיעה כשהודיעה שתתמודד נגד באס, שבה תמכה קודם לכן. היא הבטיחה לצמצם במחצית את מספר חסרי הבית ברחובות עד אולימפיאדת 2028 שתיערך בעיר, להאיץ בניית דירות ולהפוך את העיר לנגישה יותר למעמד הביניים. היא גם התחייבה להדיח את מפקד המשטרה ג'ים מקדונל, בין היתר בשל התנהלותו מול פשיטות ההגירה (ICE) של ממשל טראמפ. איגוד השוטרים כבר הזהיר כי בחירתה עלולה לגרום לעזיבה המונית של שוטרים ול"ארמגדון" בעיר.

ראמאן נולדה במדינת המחוז קרלה שבהודו, והגיעה לארה"ב עם משפחתה בגיל שש. למדה בהרווארד וב-MIT, חזרה להודו לעבוד עם תושבי שכונות עוני, ובהמשך הקימה בלוס אנג'לס ארגון לסיוע לחסרי בית. ב-2020 הדיחה חבר מועצה מכהן והפכה לאישה הראשונה ממוצא דרום-אסייתי שנבחרה למועצה. היא מתגוררת בסילבר לייק עם בעלה, תסריטאי שעבד על הסדרות "רוק 30" ו"משפחה מודרנית", ועם ילדיהם התאומים.

למדה בהרווארד ו-MIT, בעלה תסריטאי של קומדיות מוכרות. ראש העיר החדשה של לוס אנג'לס ( צילום: ETIENNE LAURENT / AFP )

הכינוי "ממדאני של לוס אנג'לס" דבק בה בגלל השתייכותה לארגון הסוציאליסטים הדמוקרטים של אמריקה (DSA), שסייע גם לעלייתו של ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני . אלא שיחסיה עם הארגון סבוכים בהרבה. ב-2020 היא הצהירה שאינה תומכת בחרם על ישראל, והזהירה מפני דמוניזציה של ישראל ויהודים. לאחר טבח 7 באוקטובר הייתה מהראשונות במועצת העיר לגנות את חמאס, ואף תקפה את הודעת DSA משום שלדבריה נעדרה ממנה אמפתיה לקורבנות הישראלים. אך מאז השתנו עמדותיה.

היהודים והישראלים ב-LA מודאגים

בריאיון שהעניקה בעבר לסטרימר האנטי-ישראלי חסן פיקר, אמרה ראמאן שישראל היא "מדינת אפרטהייד" ושהמלחמה בעזה היא "רצח עם". במפגש עם מאות בוחרים יהודים בספטמבר, חזרה על ההאשמה והבהירה כי BDS הוא "אמצעי לגיטימי למחאה לא אלימה", מה שגרר תגובות שליליות מצד הנוכחים. ראמאן ניסתה להסביר שהיא מכירה בזכותה של ישראל להתקיים ושאינה מתכוונת לקדם חרם באמצעות העירייה, אבל רבים לא השתכנעו. באס, שהתייצבה באותו פורום, דחתה את האשמות רצח העם והתחייבה להתנגד לחרם עירוני.

הניצחון התקבל בדאגה בקרב ישראלים ויהודים בלוס אנג'לס. "לבוחרים בעיר יש עכשיו את העונג לבחור בין חוסר כשירות מוחלט מצד ראשת העיר באס לבין רדיקליזם פוליטי מצד המאתגרת שלה ראמאן. בהצלחה לכולנו", אמרה ל-ynet ערב הבחירות תושבת יהודייה מבוורלי הילס. גם בקרב הנהגת הקהילה היהודית אין תמימות דעים. הרב נוח פרקס, מנכ"ל הפדרציה היהודית בלוס אנג'לס, אמר כי דבריה של ראמאן על ישראל פגעו באמון של רבים מחברי הקהילה, אך הבהיר כי ארגונו מתכוון לעבוד איתה ולדרוש ממנה להגן על יהודים וישראלים.

מנגד, בארגונים קהילתיים יהודים ליברלים, הביעו ביטחון בראמאן והזכירו כי ביקרה בבתי כנסת בשבתות וביום כיפור ופעלה למען ביטחון הקהילה. מבחינת יהודים רבים, המבחן הראשון יהיה יכולתה להגן על מוסדות דת ולהתמודד עם אנטישמיות בעיר.

ניצחון למיליארדרים בקליפורניה

אלא שלמרות ניצחון הסוציאליסטים בלוס אנג’לס, בזירה אחרת בקליפורניה מסתמן דווקא ניצחון למיליארדרים. "הצעה 40", שנועדה להטיל מס חד-פעמי של 5% על הונם של תושבים ששווים יותר ממיליארד דולר - בדרך לכישלון. לאחר ספירת יותר מ-60% מהקולות, כ-55% התנגדו להצעה לעומת כ-45% שתמכו בה. התוכנית הייתה אמורה להזרים עשרות מיליארדי דולרים למערכת הבריאות, וזכתה לתמיכת ברני סנדרס, אך גם המושל הדמוקרטי ניוסום התנגד לה מחשש לבריחת בעלי הון ועסקים מהמדינה.

מאחורי ההתנגדות עמד מבצע גיוס כספים חסר תקדים של עשירי עמק הסיליקון. מייסד גוגל סרגיי ברין, מנכ”ל החברה לשעבר אריק שמידט ובכירים נוספים גייסו מאות מיליוני דולרים למאבק במס, במסגרת התארגנות שתוארה כגרסת המיליארדרים ל”הנוקמים” מסרטי מארוול. הם אף קידמו הצעה מתחרה, מספר 42, שתמנע הטלת מסים חדשים על נכסים פיננסיים ועל הון אישי. גם היא בדרך לאישור, עם כ-54% תמיכה, הישג שעשוי להקשות על ניסיונות עתידיים להטיל מס עושר בקליפורניה.