יו"ר בל"ד פורש מהתמודדות לכנסת, לאחר המאמר שלו ב-8 באוקטובר שהוגדר כ"תמיכה בטרור" וה"עצה" שנתן לו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: בבל"ד החליטו כי סאמי אבו שחאדה , מספר 3 ברשימה המשותפת, לא ייכלל ברשימה, לאחר שבדיון בעליון הציע נשיא העליון עמית לאבו שחאדה להודיע על הסרת מועמדותו לכנסת ובכך לפטור את השופטים ממתן החלטה בנושא.

עמית אמר לאבו שחאדה כי בקרב השופטים יש רוב לפסילתו. "אנו ממליצים לאבו שחאדה לשקול אם הוא עומד על מועמדותו או על הסרתה שתפטור ממתן פסק דין", אמר לו עמית - ואחרי כמה הודעות תקיפות של בל"ד ושל הרשימה המשותפת, הוחלט על הסרת המועמדות.

סאמי אבו שחאדה. בכנסת ה-26 הוא לא יהיה ( צילום: עמית שאבי )

עמית, וההחלטה שעוררה ביקורת: "ממליצים לו לפרוש" ( צילום: דוברות הרשות השופטת )





הדיון בעליון בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את אבו שחאדה נערך בהרכב של תשעה שופטים. הם דנו גם בהחלטות לפסול את הרשימה המשותפת, מפלגת רע"מ וח"כ עופר כסיף - ולפי כל ההערכות, השופטים יהפכו את ההחלטות הללו.

ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר טבח חמאס, פרסם יו"ר בל"ד מאמר שבו כינה כינה את הפלישה לעוטף עזה "אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית". הוא הוסיף וכתב: "אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר".

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן הביעו תמיכה בפסילתו של אבו שחאדה מריצה לכנסת. בהודעה מטעם השניים נמסר כי הם סבורים שאבו שחאדה תמך במאבק מזוין בישראל, העילה לפסילתו בוועדת הבחירות המרכזית.

דבריו של אבו שחאדה לשופטים בדיון ( צילום: דוברות הרשות השופטת )





לשופטים אמר אבו שחאדה: "קידמתי בכנסת נושאים וחוקים של בעלי מוגבלויות. כל החיים שלי עסקתי בזכויות אדם, גם עם חברי כנסת יהודים. מבקש מכם לאפשר לי להמשיך". בדיון פנה השופט שטיין ליו"ר בל"ד ושאל: "יש לך הרבה מאוד פרסומים באנגלית. אולי תראה לי מאמר אחד שבו כתבת באנגלית שחמאס הוא ארגון טרור". על כך השיב אבו שחאדה: "אין מאמר כזה".

השופט שטיין: "מה שאומר אבו שחאדה זה דיבור זול. אדם כשאין לו כבר מה להפסיד - יגיד הכל. תראה לי פעם אחת שאבו שחאדה אמר כשהיה לו מה להפסיד - משהו אחר. תראה לי מאמר אחד באנגלית שהוא קרא לחמאס "ארגון טרור", תראה לי פעם אחת שהוא טען שמעשים הם 'טרור'. יש לו עשרות מאמרים, יש משהו כזה?"

יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', מתח ביקורת על אותה הצעה של נשיא העליון לאבו שחאדה, שהובילה לכך שפסק דין לא נכתב: "יצחק עמית לא רוצה ולא מסוגל לכתוב פסק דין פשוט שאומר לתומכי טרור, שתומכים במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, כמו המתועב הזה אבו שחאדה, שתמך בטבח הנורא ביותר שאירע לעם היהודי מאז השואה, שהם פסולים מלהתמודד לכנסת, אלא מתחנן בפניו שיפרוש". לאחר מכן כתב סמוטריץ': "יצחק עמית צוחק עלינו כל הדרך לקלפי".

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, שהגיש את הבקשה לפסילת אבו שחאדה, אמר לאחר פרישתו: "הבטחנו - קיימנו! שמח שהמאבק שהובלנו הביא לפרישתו מהכנסת של סאמי אבו שחאדה, לאחר הדברים שכתב ותמך בחמאס יום לאחר השבעה באוקטובר. לצד זאת, מצער שבית המשפט העליון אפשר לו לפרוש מבלי שניתן פסק דין בסוגיית הפסילה. עוצמה יהודית תמשיך להיאבק בכל הכוח בתומכי טרור ובשונאי ישראל שמבקשים להגיע לכנסת. אבו שחאדה יראה את הכנסת הבאה מערוץ 99. ברא אבו שחאדה!".