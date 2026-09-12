נער בן 14 נפצע הערב (שבת) באורח קשה מירי בכפר כנא. לפי הודעת מד"א, הוא הובא למרפאה מקומית לאחר שנורה, משם פונה לבית החולים האנגלי בנצרת. המשטרה פתחה בחקירה ומסוק משטרתי הוזנק לאוויר כחלק מהמאמצים לאתר את החשוד. מדובר בנער השני תוך פחות מיממה שנפצע מירי בחברה הערבית - ומצבו מוגדר קשה.

גלריה הזירה בכפר כנא שבה נורה הנער ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

המסוק המשטרתי מעל לכפר כנא

חובשים בכירים במד"א ג'מאל סלימאני ואנס שחאדה, סיפרו כי "ראינו את הנער בהכרה מעורפלת לאחר שככה"נ נפצע באירוע אלימות. הוא סבל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה". הדיווח הראשוני התקבל ב-17:09 במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע.

המשטרה עדכנה כי "השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה".

במקביל, דווח על נער בן 16 שנפצע קשה לאחר שנחבל בראשו, גם כן בכפר כנא. ככל הנראה, הוא נפל מאופניים ופונה לבית החולים רמב"ם בחיפה כשהוא מעורפל הכרה.

בן ה-14 הוא כאמור הנער השני שנורה ונפצע באורח קשה ביממה האחרונה בחברה הערבית. אמש, לקראת חצות, נורה בן 16 בג'לג'וליה ופונה לבית החולים מאיר בכפר סבא.

התיעוד המטריד מהנגב

האלימות משתוללת לא רק בכפר כנא, אלא בחברה הערבית כולה. מתחילת השנה נרצחו 170 בני אדם. היום הגיע לידי ynet תיעוד מטריד מערערה שבנגב, שמתמצת בצורה מיטבית את אוזלת היד בטיפול בפשיעה ובסכסוכים הפנימיים בחברה הערבית. ארבעה חשודים נעצרו.

רעול פנים פותח באש: התיעוד המטריד מהנגב





ארבעת החשודים

לפי עדויות תושבים, אנשים מסתובבים חמושים חופשי במקום - ולא אחת גם משתמשים בנשקים שלהם, שמהווים סכנה ממשית לחיי התושבים. למרות גינוי מהתושבים וקריאותיהם להתערבות, האלימות ביישוב נמשכת.

צעיר ממשפחת אבו עראר סיפר כי "היום התפתחה 'בעיה' בתוך המשפחה, ותיעדנו כמה מהאנשים שירו. דיווחנו למשטרה כבר מהרגע הראשון, אבל לצערנו המצב רק הולך ומידרדר ואף אחד לא פועל". לדבריו, "אנחנו לא רוצים לראות קורבנות בגלל סכסוך וההתנהגות המסוכנת הזו עלולה לעלות בחיי אדם".