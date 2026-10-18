דוד אלבז, חבר בית הדין של הליכוד, קרא למגיש ינון מגל לחזור בו ולהתנצל "על האמירה האומללה, ש'יו"ר ישר! גדי איזנקוט הוא קוף מרוקאי מזרחי'". בפוסט שפרסם ברשת X כתב אלבז: "מר גדי איזנקוט, כמרוקאי וליכודניק אני מבקש ממך סליחה על האמירה האומללה. ינון מגל תתנצל ותבקש סליחה, מייד! זה עוד עלול לגרום לנו להפסד בבחירות! אתה לא דודו טופז". אתמול במהלך דיון בתוכנית הפטריוטים אמר מגל על איזנקוט: "אתה מתבשם בזה שהוא מזרחי? שמים קוף שמאחוריו כל האשכנזים האליטיסטים מנהלים אותו. מנליס (רונן מנליס) מנהל אותו ואומר לו מה להגיד. הוא קוף".