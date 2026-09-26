מפלגת הליכוד התייחסה לתחקירים של מגזין "אטלנטיק" ועיתון ה"ניו יורק טיימס", שפורסמו בסוף השבוע ולפיהם ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזהר לפני טבח 7 באוקטובר. מטעם המפלגה נמסר כי "ככל שמתקרבים לבחירות אנחנו רואים מבול פרסומים שקריים של עיתונאי שמאל מגויסים, במטרה להפיל את הימין ולהמליך ממשלת שמאל-אחים מוסלמים שתכנע בכל החזיתות". ב"ניו יורק טיימס" חזרו על הטענה כי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד הזהיר את נתניהו וב"אטלנטיק" טענו כי ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל ביקר בישראל והזהיר כי "עזה תתפוצץ לכם בפנים" 11 ימים לפני הטבח.