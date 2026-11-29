בתקשורת הספרדית התפרסם תיעוד שבו מותקפת עיתונאית ספרדית שסיקרה את ההתרחשויות סביב ההתנחלות החדשה של יהודים בפאתי יריחו. בסרטון נראית לאורה דה צ'יקלאנה מוקפת על ידי קבוצת יהודים, ואז נדחפת בחוזקה על ידי אחד מהם ונהדפת אל קיר. האירוע התרחש לפני כשבוע וחצי, אחרי תקרית שבה נהרגה פדחא וודהה, פלסטינית בת 72, מירי של מתנחל. על רקע זה החלו במקום סיורי עיתונאים זרים סביב הבתים שנרכשו על ידי תנועת נחלה. אחת מהם הייתה צ'יקלאנה, המועסקת בערוץ הטלוויזיה הספרדי "אינפורמטיבוס טלסינקו". בכתבה ששודרה אתמול נמסר כי היא הותקפה בזמן שסיקרה את תופעת ההתנכלות לפלסטינים.