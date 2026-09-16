צה"ל תקף וחיסל בשבוע שעבר בדרום רצועת עזה את המחבל ג'יהאד סמיח מחמוד איסמעיל, ראש חוליית נוחבה בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר.

תיעוד מחיסול המחבל ( צילום: דובר צה"ל )





גלריה טנק 3 עולה בלהבות ב-7 באוקטובר

מדובר צה"ל נמסר כי איסמעיל חוסל בתקיפה שיצאה לפועל ביום חמישי האחרון במרחב חאן יונס "במטרה להסיר את האיום שהיווה" לאחר ש"בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש".

עוד נמסר כי המחבל "לקח חלק בהיתקלות מול לוחמי השריון מטנק מספר 3 ובחטיפתם של סרן עומר נאוטרה וסמ"ר עוז דניאל ז"ל, וסמל נמרוד כהן. בהיתקלות זו, נפגע נהג הטנק סמל שקד דהן ז״ל. גופותיהם של סרן נאוטרה וסמ"ר דניאל הוחזרו במסגרת הסכם הפסקת האש בשלהי 2025, אז שוחרר גם סמל כהן. גופתו של סמל דהן חולצה על-ידי כוחות צה"ל באוגוסט 2024.

עוד צוין כי "במהלך המלחמה המחבל היה מעורב במארבים מול כוחות צה״ל במטרה לפגוע בכוחותינו".

( צילום: דובר צה"ל )

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הלחץ על בכירי חמאס נמשך

רק אתמול בערב חוסל בתקיפת כטב"ם נאיל אבו עביד, מפקד חטיבת רפיח בארגון הטרור. אבו עביד החליף במאי בשנה שעברה את קודמו מוחמד שבאנה, שחוסל בחאן יונס לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס דאז מוחמד סינוואר.

התקיפה בדרום הרצועה בהובלת פיקוד הדרום נעשתה לאחר רצף עצים של סיכולים מול בכירים בחמאס בימים האחרונים. במהלך הלילה הקודם נהרג המחבל אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה של חמאס. בהודעה בנושא נמסר כי "במסגרת תפקידו, עסק המחבל בניהול ובארגון אמצעי הלחימה של חטיבת צפון הרצועה והיה מעורב בתיאום ובקידום אספקת אמצעי לחימה וציוד צבאי לפעילי הארגון".

עוד נמסר בהתייחס לבטש כי "בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל במטרה להסיר את האיום שהיווה. טרם התקיפה ובמהלכה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר".