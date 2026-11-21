יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב בפוסט ברשת X כי "ממשלת מיעוט - מלכודת והמשך שלטונו של נתניהו". לדבריו, "במציאות הביטחונית הנפיצה שבה אנו חיים, קואליציה הנשענת על המפלגות הערביות לא תשרוד יותר מחודשים בודדים. לכן, הדרך היחידה לפרק את גוש נתניהו היא להקים קואליציה עם ש"ס ויהדות התורה. כן, יהיה לכך מחיר פוליטי ואידיאולוגי. אני הראשון שמשלם ושישלם את המחיר הזה. אבל אני מוכן לשלם אותו כדי להשיג את המטרה החשובה באמת: להחליף את נתניהו ולהקים ממשלה יציבה שתכהן ארבע שנים. המטרה היא לא להחליף את נתניהו לכמה חודשים. המטרה היא לסיים את שלטונו ולהבטיח שהוא לא יחזור לעולם".