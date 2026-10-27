אזרח מצרי חצה במהלך הלילה (בין שני לשלישי) את גדר הגבול משטח מצרים לשטח ישראל, באזור גזרת ניצנה, ונעצר על ידי כוחות הצבא שהגיעו למקום. כך הודיע דובר צה"ל.
לפי צה"ל, החשוד זוהה באמצעות תצפיות של הצבא. הוא נעצר כאמור אחרי שעבר את גדר הגבול, ונקלח להמשך תחקור על ידי כוחות הביטחון. צה"ל מסר כי הוא "רואה בחומרה את האירוע וממשיך להיות במוכנות גבוהה בהגנה בגזרה. האירוע מתוחקר".
ב-3 באוגוסט תפסו כוחות צה"ל ומסתערבי מג"ב חוליית מבריחים בגבול מצרים בשתי פעולות נפרדות, ועצרו שני חשודים. באחת, זוהו חברי החוליה בעת שניסו להבריח אמצעי לחימה וסמים. ברשותם נמצאו רחפן גדול שלפי החשד שימש לביצוע הברחות בגבול. בפעילות אחרת נתפס רכב שטח ובו כמות גדולה של חומרים החשודים כסמים.
ב-29 בספטמבר 2025 זיהו תצפיות של הצבא חוליה של לפחות שני מבריחים בגבול מצרים, הקפיצו כוחות - ובמהלך ניסיון הבריחה של החשודים רכבם התהפך ואחד מהם נהרג. ככל הנראה מדובר בחשודים בניסיון הברחה באמצעות רחפנים. חשוד נוסף הצליח להימלט.
צה"ל לא דיווח על האירוע, ובתגובה לפניית ynet מסר כי "במהלך פעילות של כוחות צה"ל, תצפיות זיהו חשודים במרחב גבול מצרים, ולאחר הזיהוי הכוח קפץ לנקודה. במהלך ניסיון החשודים לברוח, רכבם התנגש בכלי הרכב הצה"לי של הכוח והתהפך. אין נפגעים לכוחותינו".
לקראת סוף השנה שעברה, בהמשך להנחיית הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, להקים יחידה מיוחדת שתתמודד עם תופעת ההברחות באמצעות רחפנים ממצרים, אחרי חודשים של הכלה, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להפוך את השטח הצמוד לגבול לשטח צבאי סגור. כמו כן, הוא הודיע כי הוראות הפתיחה באש "ישונו בהתאם", וטען: "אנחנו מכריזים מלחמה - כל מי שיחדור לשטח האסור ייפגע".