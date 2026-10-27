אזרח מצרי חצה במהלך הלילה (בין שני לשלישי) את גדר הגבול משטח מצרים לשטח ישראל, באזור גזרת ניצנה, ונעצר על ידי כוחות הצבא שהגיעו למקום. כך הודיע דובר צה"ל.

אזרח מצרי חצה במהלך הלילה (בין שני לשלישי) את גדר הגבול משטח מצרים לשטח ישראל, באזור גזרת ניצנה, ונעצר על ידי כוחות הצבא שהגיעו למקום. כך הודיע דובר צה"ל.

אזרח מצרי חצה במהלך הלילה (בין שני לשלישי) את גדר הגבול משטח מצרים לשטח ישראל, באזור גזרת ניצנה, ונעצר על ידי כוחות הצבא שהגיעו למקום. כך הודיע דובר צה"ל.